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Thời sự

Siêu bão Dolphin suy yếu, gió mạnh cấp 15, sóng Biển Đông cao 4 m

Phan Hậu
Phan Hậu
Siêu bão Dolphin đã suy yếu, cường độ giảm xuống cấp 15. Dự báo khoảng ngày 5.8, bão Dolphin tiến gần vào phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc) sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông.

Chiều 2.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, siêu bão Dolphin đã suy yếu, giảm liên tục 2 cấp so với thời điểm mạnh nhất và vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc.

Siêu bão Dolphin suy yếu, gió mạnh cấp 15, sóng Biển Đông cao 4 m- Ảnh 1.

Dự báo bão Dolphin sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông trong ngày 6 - 7.8

ẢNH: NCHMF CUNG CẤP

Đến 7 giờ sáng nay 2.8, bão Dophin có cường độ gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 và tâm bão ở vị trí vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc và 153,7 độ kinh đông, cách Okinawa (Nhật Bản) khoảng hơn 2.400 km về phía đông đông nam.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14 - 15.

Đến khoảng ngày 6 - 7.8, bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng về phía đất liền Trung Quốc.

Ảnh hưởng bão Dolphin, thời tiết Biển Đông gió mạnh, sóng lớn

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù không đi vào Biển Đông nhưng cường độ bão Dolphin vẫn ảnh hưởng, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo từ ngày 5.8, bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu cơn bão sẽ kích hoạt gió tây nam trên vùng biển phía nam của Biển Đông gia tăng cường độ, gió thổi mạnh hơn.

Dự báo thời tiết từ ngày 6 - 7.8, trên hầu khắp các vùng biển bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) sẽ có gió đông nam mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão Dolphin để kịp thời cảnh báo cho tàu, thuyền và các phương tiện hàng hải hoạt động trên những vùng biển có thể chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão.

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