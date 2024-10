Siêu bão Milton có thể làm thay đổi vĩnh viễn bờ biển Florida

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo ít nhất 95% bờ biển phía tây Florida có thể sẽ bị ngập khi bão Milton đổ bộ vào cuối ngày 9.10 hoặc đầu ngày 10.10, theo tờ New York Post. Tiểu bang này và các bang khác tại Mỹ vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả sau bão Helene.



Sông Caloosahatchee tại Fort Myers ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

"Đây là mức độ thay đổi bờ biển nghiêm trọng nhất. Sóng và nước biển dâng do bão Milton có thể gây xói mòn và tràn ngập 100% các bãi biển của tiểu bang", USGS cảnh báo.

Nhà khoa học Kara Doran của USGS cho rằng tầm quan trọng của việc dự báo thay đổi bờ biển do tác động của bão Milton ở vùng bờ biển phía tây Florida là không hề phóng đại. Bà nhấn mạnh rằng thiệt hại do bão Milton có thể tồi tệ hơn bởi các cộng đồng đang dễ bị tổn thương hơn sau những tác động từ sự xói mòn do bão Helene.

Mưa tại thành phố Orlando, bang Florida ngày 9.10 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh vệ tinh sau bão Helene cho thấy bờ tây bang Florida đã bị ngập và nước cuốn hoàn toàn những đụn cát, đồng nghĩa lớp bảo vệ dọc bờ biển ở nhiều nơi không còn tồn tại.

Các chuyên gia dự báo sự thay đổi bờ biển ở mức độ nghiêm trọng có khả năng gây ngập lụt và đe dọa các cộng đồng bên trong.

Hàng rào ngăn nước được dựng bên ngoài Bệnh viện đa khoa Tampa ngày 9.10 ẢNH: REUTERS

Theo CBS News, tính đến 8 giờ ngày 9.10 (19 giờ cùng ngày tại Việt Nam), bão Milton mạnh cấp 4 với sức gió 249 km/giờ, chỉ dưới cấp 5 một chút. Cơn bão đang di chuyển trong vịnh Mexico, cách Tampa 402 km về hướng tây nam và dự kiến đổ bộ vào đầu ngày 10.10.

Dịch vụ Thời tiết quốc gia tại vịnh Tampa mô tả bão Milton là cơn bão lịch sử cho bờ tây Florida, có thể là trận bão tồi tệ nhất đổ bộ vịnh Tampa trong hơn một thế kỷ.

Các phương tiện chạy bão (trái) từ bờ tây sang bờ đông Florida ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

Tại một số vùng, nước biển có thể dâng cao và gió mạnh có thể thổi bay các mảnh vỡ gây nguy hiểm. Khu vực bờ biển giữa thành phố Tampa và thành phố Fort Myers có thể bị ngập đến 4,5 m.