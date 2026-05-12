Siêu cảng Liên Chiểu định hình hệ sinh thái logistics xanh cho Đà Nẵng

Cảng xanh, cảng thông minh "khủng" cỡ nào?

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụm bến cảng Liên Chiểu được định hướng trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực miền Trung, đóng vai trò điểm kết nối cuối cùng của hành lang kinh tế Đông - Tây ra Biển Đông.

Từ định hướng chiến lược đó, Đà Nẵng đã tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng dùng chung, hoàn thành các hạng mục quan trọng như đê chắn sóng và luồng tàu đúng tiến độ để tạo nền tảng thu hút đầu tư vào khu bến cảng container.

Đà Nẵng đã lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) làm nhà đầu tư dự án bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn gần 2 tỉ USD. Đây được xem là sự kết hợp giữa năng lực doanh nghiệp Việt Nam với kinh nghiệm vận hành cảng biển hàng đầu thế giới.

Dự án được quy hoạch gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container lên tới 18.000 TEU. Tổng công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm.

Các bến cảng được định hướng ứng dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao nhằm nâng hiệu suất khai thác và giảm thời gian giải phóng tàu. Đặc biệt, mô hình phát triển "cảng xanh - cảng thông minh" được xác định là tiêu chí xuyên suốt của dự án.

Không chỉ dừng ở vai trò hạ tầng vận tải, cảng Liên Chiểu còn được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics tích hợp, kết nối đồng bộ cảng biển - khu công nghiệp - khu kinh tế - khu thương mại tự do - logistics - hàng không. Qua đó giúp giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, mở rộng không gian phát triển đô thị và tách biệt luồng giao thông cảng biển với khu vực du lịch trung tâm.

Đây cũng được xem là bước đi chiến lược để Đà Nẵng điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và logistics, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, thành phố không đặt mục tiêu xây dựng một cảng bốc xếp đơn thuần mà hướng tới một cảng biểu tượng, cảng xanh, cảng thông minh có khả năng cạnh tranh với các cảng biển hiện đại trong khu vực và trên thế giới.

Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong vòng 30 tháng

Kỳ vọng từ Maersk và yêu cầu xây dựng "mắt xích chiến lược"

Tại buổi làm việc với ông Vincent Clerc, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P.Moller Maersk (Đan Mạch) diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, lãnh đạo TP.Đà Nẵng tiếp tục nhấn mạnh vai trò chiến lược của cảng Liên Chiểu trong định hướng phát triển kinh tế biển và logistics của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố đang tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics nhằm tạo dư địa thu hút đầu tư mới. Đà Nẵng cũng cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả.

Ông Vincent Clerc cho biết, Maersk xem Việt Nam là thị trường chiến lược trong mạng lưới toàn cầu. Hiện tập đoàn này đang vận hành 2 cảng tại Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu, trong khi cảng Liên Chiểu được xác định là bước phát triển quan trọng tiếp theo tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo Maersk, cảng Liên Chiểu có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm logistics hiện đại của miền Trung, kết nối hiệu quả với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng xanh, ứng dụng công nghệ số và các giải pháp vận tải thân thiện môi trường.

"Với dự án cảng Liên Chiểu, chúng tôi không chỉ xây dựng một bến cảng mà muốn xây dựng một hệ sinh thái logistics xanh và hiện đại", ông Vincent Clerc nhấn mạnh, đồng thời cho biết mục tiêu là hoàn thành các hạng mục để có thể đón những chuyến tàu đầu tiên trong khoảng 30 tháng tới.

Sau khi đưa vào sử dụng, cảng Liên Chiểu được kỳ vọng đưa Đà Nẵng vươn lên vị thế trung tâm trung chuyển quốc tế của miền Trung

Trong khi đó, phát biểu tại lễ khởi công dự án vào ngày 25.4 vừa qua, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, đây là công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Theo Phó thủ tướng Thường trực, cảng Liên Chiểu không chỉ thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị cảng biển mà còn là mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics quốc gia và toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Ông Phạm Gia Túc yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; đồng thời đặc biệt lưu ý việc xây dựng mô hình "cảng xanh - cảng thông minh", bảo vệ tối đa hệ sinh thái biển và hướng tới các chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các đối tác nước ngoài tích cực chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành hiện đại cho phía Việt Nam; mở rộng thị trường khai thác không chỉ từ nguồn hàng xuất khẩu trong nước mà còn từ hàng hóa trung chuyển quốc tế.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối cảng Liên Chiểu với các khu chức năng, khu thương mại tự do và đồng bộ các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không.

Theo Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, cơ chế chính sách cho dự án hiện đã đầy đủ, hạ tầng trọng điểm đang từng bước hoàn thiện. Điều quan trọng lúc này là sự thống nhất hành động với tinh thần khẩn trương và hiệu quả để đưa Liên Chiểu trở thành động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng và miền Trung.

"Khi hoàn thành, bến cảng Liên Chiểu sẽ không chỉ là công trình hạ tầng đơn thuần mà còn là mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics quốc gia và toàn cầu, góp phần định vị Việt Nam sâu rộng hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế", ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh.