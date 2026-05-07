'Siêu El Nino' có xuất hiện trong năm nay?

El Nino là một mô hình khí hậu toàn cầu xảy ra vài năm một lần, thường gây ra thời tiết ấm hơn và khô hơn.

Một số nhà khí tượng dự đoán một El Nino 'siêu mạnh' vào cuối năm nay, đồng nghĩa với nguy cơ hạn hán và thiệt hại cho mùa màng cao hơn.

Nhưng El Nino hình thành như thế nào?

El Nino là hiện tượng gì?

Ông Theodore Keeping, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Hoàng gia London, cho biết: "Đó là một dạng nhiệt độ bề mặt nước biển ấm ở trung tâm Thái Bình Dương, kéo dài sang phía đông Thái Bình Dương về phía Nam Mỹ".

Ông Keeping cho biết El Nino đáng chú ý vì hiện tượng này ảnh hưởng đến các mô hình thời tiết địa phương".

"... và điều đó có thể tạo nên sự khác biệt giữa mùa màng bội thu hay mất mùa, đồng thời tạo nên sự khác biệt giữa việc con người phải hứng chịu lũ lụt hoặc nhiệt độ cực đoan, hay không phải trải qua những điều đó", chuyên gia này nhận định.

El Nino và La Nina là hai pha ngược nhau của cùng một hệ thống khí hậu ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.

Hình ảnh mặt đất nứt nẻ tại một con đập, khi Zimbabwe đang trải qua đợt hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra tại Mudzi, Zimbabwe hồi tháng 7.2024 ẢNH: REUTERS

El Nino có siêu mạnh trong năm nay?

Các dự báo khí tượng cho thấy El Nino có khả năng xảy ra trong năm nay.

Một số chuyên gia dự đoán đó có thể là sự kiện nghiêm trọng, nhưng rất khó để biết chắc chắn cho đến khi hiện tượng này thực sự xảy ra.

Ông Keeping cho biết trong các dự báo gần đây, cơ hội xảy ra El Nino 'siêu mạnh' đã giảm đi.

"Dự báo của châu Âu dự đoán một sự kiện El Nino rất mạnh, khởi đầu cho cuộc thảo luận này, nhưng dự báo gần đây hơn từ Mỹ lại dự đoán có khoảng 90% khả năng xảy ra một sự kiện El Nino nào đó và chỉ có thể 20 hoặc 30% cơ hội xảy ra một El Nino rất mạnh", ông nói.

Tác động của El Nino

Một trong những El Nino mạnh nhất được ghi nhận là giai đoạn 1997-1998, khi nó gây ra hạn hán ở nhiều khu vực châu Á và khiến sản lượng lúa gạo sụt giảm.

Năm 2015-2016, El Nino gây ra hạn hán nghiêm trọng trên khắp nước Úc và Đông Nam Á.

"Sự kiện El Nino 2023-2024 trùng với giai đoạn 12 tháng ấm nhất được ghi nhận. Và năm đó, chúng ta đã thấy rất, rất nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, những hiện tượng thời tiết cực đoan có tác động mạnh trên khắp thế giới", ông cho hay.

Biến đổi khí hậu tác động đến El Nino ra sao?

Ông Keeping nói rằng chúng ta không biết liệu mô hình El Nino-La Nina có đang thay đổi khi khí hậu biến đổi hay không: "Những gì chúng ta biết là nếu một sự kiện El Nino xảy ra, biến đổi khí hậu có nghĩa là các mô hình thời tiết mà bình thường chúng ta thấy trong El Nino sẽ trở nên cực đoan hơn trong nhiều trường hợp, như nóng cực đoan, mưa cực đoan, hạn hán, so với trước đây".