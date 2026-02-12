Siêu mẫu Cindy Crawford từng bị coi thường vì bỏ đại học theo nghề người mẫu

Sinh ra và lớn lên tại bang Illinois (Mỹ), Cindy Crawford từng đạt điểm tuyệt đối trong suốt những năm trung học. Năm 1984, bà là thủ khoa Trường trung học DeKalb và nhận được học bổng để theo học ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Northwestern. Dù vậy, người đẹp 6X nhanh chóng quyết định bỏ dở việc học để theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, lựa chọn ấy đã khiến bà vấp phải nhiều ánh nhìn hoài nghi, Daily Mail đưa tin.

Từ học sinh xuất sắc đến biểu tượng của sàn diễn thế giới

Chia sẻ với tạp chí OK! hôm 10.2, Cindy Crawford cho biết phản ứng của người thân khi biết tin bà sẽ không học đại học: "Mọi người ngay lập tức đối xử với tôi như thể tôi thật ngu ngốc. Nhưng thực tế không phải vậy".

Cindy Crawford là thủ khoa trường trung học trước khi bước vào làng mẫu Ảnh: Instagram cindycrawford

Nhà đồng sáng lập thương hiệu chăm sóc da Meaningful Beauty cho biết, khi còn nhỏ, bà từng mơ ước trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Sau đó, bà lại muốn làm bác sĩ hoặc giáo viên: "Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể hình dung mình làm những công việc như vậy. Tôi thực sự yêu việc học".

Thực tế, trong một tập của chương trình House of Style trên MTV, Cindy Crawford từng giở lại cuốn kỷ yếu thời trung học, trong đó ghi lại chi tiết về việc bà tham gia đội toán, đạt danh hiệu Học giả tiểu bang Illinois, là thành viên Hội Danh dự Quốc gia và rất tích cực tham gia hội đồng học sinh.

Nhắc lại hình ảnh người mẫu của mình trong cuốn kỷ yếu, bà hài hước nhận xét: "Đây chính là sự nghiệp người mẫu của tôi thời trung học, lấy cảm hứng hoàn toàn từ bộ phim Flashdance".

Trước những lời chê cười từ bên ngoài về việc bỏ dở đại học để đứng trước ống kính, Cindy Crawford cho biết bà vượt qua bằng cách hiểu rõ bản thân: "Tôi nhận ra rằng điều đó phản ánh suy nghĩ của họ nhiều hơn là con người tôi".

Theo Cindy Crawford, vào thời điểm bà mới bước chân vào làng mẫu, xã hội tồn tại một định kiến nặng nề rằng người mẫu thì kém thông minh. Tuy nhiên, điều này đã dần thay đổi. "Ngày nay, người mẫu có tiếng nói nhiều hơn. Mạng xã hội đã cho họ cơ hội thể hiện con người thật của mình, rằng họ không chỉ là một gương mặt trên trang bìa tạp chí", bà nói.

Quyết định bỏ đại học theo nghề người mẫu khi ấy của Cindy Crawford nhận nhiều chỉ trích, nhưng bà đã chứng minh điều ngược lại Ảnh: Instagram cindycrawford

Chuẩn bị bước sang tuổi 60 vào ngày 20.2, Cindy Crawford cho biết bà sẵn sàng đón nhận cột mốc này: "Ai cũng có lúc cảm thấy thiếu tự tin. Chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội đề cao tuổi trẻ, điều này thật khó khăn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có xu hướng tự phê bình bản thân quá mức". Theo nữ siêu mẫu, điều quan trọng là học cách vượt qua sự tự ti, chấp nhận chính mình và tôn trọng người khác.

Hiện tại, Cindy Crawford cho biết bà đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và niềm vui khi các con đã trưởng thành, sau nhiều năm cả hai vợ chồng bận rộn với công việc. Bà và doanh nhân Rande Gerber - nhà đồng sáng lập thương hiệu Casamigos, đã gắn bó với nhau suốt 27 năm.

Không chỉ là biểu tượng hàng đầu của làng mốt thế giới, Cindy Crawford còn thành công xóa bỏ định kiến "chân dài não ngắn" đã tồn tại nhiều năm Ảnh: Instagram cindycrawford

Con gái của Cindy Crawford - người mẫu Kaia Gerber, năm nay 25 tuổi, đã nối gót mẹ trong làng thời trang và hiện đảm nhận một vai diễn dài hơi trong loạt phim Palm Royale của Apple TV+. Trong khi đó, con trai Presley Gerber (27 tuổi), là MC chương trình Mental Health Mondays - nơi anh chia sẻ cởi mở về sức khỏe tinh thần để điều trị chứng trầm cảm và mất ngủ.