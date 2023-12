Siêu mẫu Emily Ratajkowski bị tước vé VIP ở giải NBA

Nguyên nhân là bởi siêu mẫu sinh năm 1991 cùng cô bạn nổi tiếng không kém Irina Shayk đã tự ý ra về từ sớm trong trận đấu giữa New York Knicks vs Miami Heat tại NBA 2023 - 2024. Theo đó, Ratajkowski cùng Shayk đã ra về từ giữa trận đấu và bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến cuộc lội ngược dòng của New York Knicks sau khi bị đối thủ dẫn đến 21 điểm.

Ratajkowski bỏ về sớm trong trận đấu của New York Knicks

Sau đó, Ratajkowski đến xem trận đấu khúc côn cầu trên băng của đội New York Rangers nhưng bị từ chối bởi BTC sân. Đây là một điều cực kỳ bất ngờ khi khu vực hàng ghế VIP vẫn còn trống chỗ và Ratajkowski muốn vào xem thì phải mua vé như người bình thường.

Lý giải cho sự việc này, BTC sân cho biết siêu mẫu Ratajkowski đã không ở lại cho đến hết trận đấu bóng rổ NBA như đã thỏa thuận từ trước. Theo thông lệ, nhà thi đấu Madison Square Garden thường tặng vé cho những KOLs nổi tiếng đến xem trận đấu như là một hoạt động quảng bá hình ảnh.

Tuy nhiên, người mẫu sinh năm 1991 đã không ở lại theo dõi toàn bộ trận đấu mà bỏ về từ sớm. Không chỉ vậy, Ratajkowski và Shayk còn bị phát hiện chụp ảnh ở hậu trường Madison Square Garden dù không được phép đi vào khu vực đó. Người phát ngôn của nhà thi đấu cho biết: "Họ bỏ về sớm mà không theo dõi hết trận đấu. Điều này vi phạm một số quy tắc về quảng bá hình ảnh".

Ratajkowski (áo trắng) dự khán trận đấu tại NBA

Cả Ratajkowski lẫn Shayk đều biện minh rằng, họ phải rời sân sớm để chăm sóc cho những đứa trẻ ở nhà. Ratajkowski là siêu mẫu nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1991. Cô từng được mời tham gia vào các video ca nhạc như "Blurred Lines" của Robin Thicke và "Love Somebody" của Maroon 5. Cô có hơn 30 triệu lượt follow trên Instagram và là một trong những gương mặt được săn đón tại Mỹ.

Madison Square Garden là sân nhà của rất nhiều đội thể thao nổi tiếng tại New York như đội bóng rổ New York Knicks thi đấu tại NBA hay đội khúc côn cầu trên băng Rangers thi đấu tại NHL.