Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng Tây

Hà Anh tâm sự về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây BTC

Nổi tiếng với tính bộc trực, Hà Anh thừa nhận cá tính của cô không dễ tạo thiện cảm với số đông. Nữ người mẫu tiết lộ điều này xuất phát từ phong cách sống của gia đình cô. Ngoài ra, việc du học tại Anh cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ và lối sống của người đẹp. Giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa 1 thừa nhận không ngại phản biện, lên tiếng trước những vấn đề mình không đồng tình.

Điều này cũng được Hà Anh áp dụng khi ngồi ghế nóng một số chương trình thực tế. Thay vì nhận xét chung chung, dùng lời hoa mỹ thì nữ người mẫu chọn cách truyền đạt ngắn gọn, cụ thể. Khi được hỏi về mâu thuẫn với Xuân Lan trong quá trình ghi hình show The Next Gentleman, Hà Anh không phủ nhận.

Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ không phải tuýp người chủ động trong tình yêu BTC

Hà Anh cho rằng những gì khán giả thấy trên show thực tế chỉ là 1/10 câu chuyện. Người mẫu chia sẻ: "Nếu nói tôi hiền chắc mọi người không tin, tôi không có thói quen đi kiếm chuyện với người khác. Nhưng nếu người ta gây chuyện với tôi 10 lần thì ít nhất tôi cũng phải phản pháo 1 lần. Nhiều khi im lặng không chứng tỏ là dĩ hòa vi quý. Đôi khi tôi cần dùng tiếng nói của mình để bảo vệ học trò và chuyên môn của mình. Thật ra, những drama trong chương trình The Next Gentleman hoàn toàn có thật. Những bức xúc đó rất thật, là cả một diễn biến".

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hà Anh cho biết dù là người cá tính nhưng cô lại khá rụt rè trong tình yêu. "Trước giờ chỉ toàn các chàng trai chủ động khi hẹn hò với tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng phải bật đèn xanh. Nhưng chắc chắn tôi không phải là một cô gái ở quán bar, cầm ly rượu đến bắt chuyện với người khác. Điều đó chắc chắn là không", cô kể.

Hà Anh thích thú kể về màn tỏ tình lãng mạn của chồng Tây BTC

Tiết lộ về cơ duyên gặp gỡ chồng Tây, Hà Anh cho biết cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Cô ấn tượng bởi sự hiền lành và chân thành của anh, một giáo viên dạy tiếng Anh. Trong buổi hẹn hò, cô quyết định để mặt mộc, ăn mặc giản dị để "thử lòng" bạn trai. Không ngờ, cả hai nhận ra nhiều điểm tương đồng và duy trì mối quan hệ lâu dài. Thời mới quen, anh không hề biết bạn gái là siêu mẫu đến khi được cô mời đến dự show thời trang do mình làm đạo diễn.

Mối tình của họ tiến đến giai đoạn đặc biệt khi bạn trai Tây quyết định cầu hôn Hà Anh trong kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Dù đã lên kế hoạch trao nhẫn nhưng anh nhiều lần thất bại vì sự cố. Cuối cùng, chàng giáo viên quyết định quỳ gối tỏ tình bạn gái ngay trên bãi biển. Hà Anh cho biết đó là khoảnh khắc đáng nhớ và khó tả trong đời cô.

Chia sẻ về cuộc sống hậu hôn nhân, Hà Anh cho biết cô thấy mọi thứ hạnh phúc và viên mãn. Hẳn nhiều người lầm tưởng cuộc sống của họ sẽ tràn ngập tiệc tùng và ăn chơi. Tuy nhiên, ông xã cô lại là người rất nghiêm túc, khuôn khổ và có trách nhiệm với công việc.

Từ khi lấy chồng, người đẹp đã học thích nghi với lịch sinh hoạt của ông xã. Do làm giáo viên nên anh phải thức dậy lúc 5 giờ 45 phút để chuẩn bị đến lớp. Vì vậy, huấn luyện viên The Next Gentleman cũng phải tập thói quen đi ngủ lúc 22 giờ. Theo thời gian, cô đã quen với nhịp sống này và hiếm khi tụ tập bạn bè về đêm. "Nhờ ngủ sớm nên tôi khỏe mạnh và có làn da đẹp", Hà Anh dí dỏm nói.