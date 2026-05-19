Siêu mẫu Hề Mộng Dao nắm vị trí quyền lực trong đế chế kinh doanh nhà chồng

Ngày 16.5, trang 163 đưa tin vị thế của Hề Mộng Dao trong gia tộc sòng bạc Macau đã có nhiều thay đổi. Theo nguồn tin, nữ siêu mẫu bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình chồng sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc tại một số công ty thuộc sở hữu của mẹ chồng cô là nữ tỉ phú Lương An Kỳ.

Hề Mộng Dao khẳng định vị thế trong gia tộc hào môn

Gần đây, Hề Mộng Dao và mẹ chồng được cho là đã chi gần 572 tỉ đồng để mua ba căn hộ cao cấp nằm cùng tầng tại khu Mid-Levels, Hồng Kông. Các bất động sản này hiện được giao cho Hề Mộng Dao quản lý và vận hành kinh doanh, đồng thời cô cũng là người hưởng lợi nhuận phát sinh trong tương lai.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao tại show diễn Victoria's Secret 2018 diễn ra ở New York, Mỹ ẢNH: AFP

Trước đó, vào cuối năm 2022, Hề Mộng Dao được cho là đã xuất hiện trong danh sách những người thừa kế khối tài sản riêng trị giá khoảng 3,2 tỉ USD của mẹ chồng. Đến tháng 3.2024, siêu mẫu Victoria's Secret tiếp tục nhận món quà sinh nhật tuổi 35 là một con tàu chở hàng trị giá 4,6 tỉ đô la Hồng Kông từ gia tộc sòng bạc. Nguồn tin cho biết lợi nhuận từ hoạt động khai thác con tàu này được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cô. Việc liên tục được trao tài sản giá trị lớn và giữ vai trò giám đốc trong công ty gia đình được xem là minh chứng cho sự tin tưởng đặc biệt mà mẹ chồng dành cho Hề Mộng Dao.

Hề Mộng Dao tiết lộ cô từng bị mẹ chồng xem thường ngay trong lần đầu gặp mặt vì xuất thân không môn đăng hộ đối với gia tộc sòng bạc giàu có. Trước buổi ra mắt, nữ siêu mẫu đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến quà tặng để tạo thiện cảm với mẹ của Hà Du Quân. Tuy nhiên, khi gặp mặt, bà Lương An Kỳ được cho là giữ thái độ lạnh lùng, không mỉm cười hay đáp lại lời chào hỏi của cô.

Người đẹp 8X cho biết thái độ của mẹ chồng tương lai khiến cô vô cùng xấu hổ. Trong suốt buổi gặp mặt, Hề Mộng Dao chỉ lặng lẽ ngồi một bên nghe mẹ con Hà Du Quân trao đổi công việc công ty. Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, cô đã bật khóc vì cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm. Thậm chí, Hề Mộng Dao từng nghĩ đến chuyện chia tay Hà Du Quân vì cho rằng bản thân sẽ không bao giờ được gia đình anh chấp nhận. Tuy nhiên, Hà Du Quân đã động viên cô tiếp tục chứng minh bản thân cũng như sự chân thành trong tình cảm của cả hai.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lương An Kỳ chỉ thực sự chấp nhận Hề Mộng Dao sau khi cô sinh con trai, giúp nhánh gia đình của Hà Du Quân có lợi thế hơn trong việc phân chia tài sản thừa kế của "ông trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân.

Sau khi kết hôn, Hề Mộng Dao ngày càng nhận được sự tin tưởng từ mẹ chồng nhờ khả năng độc lập tài chính, hình ảnh đẹp trong giới giải trí cùng tính cách chăm chỉ, biết nghe lời. Siêu mẫu của Victoria's Secret nhận khoảng 2 triệu đô la Hồng Kông tiền trợ cấp mỗi tháng. Cha chồng quá cố Hà Hồng Sân được cho là từng tặng cô một biệt thự trị giá hơn 300 triệu đô la Hồng Kông, trong khi mẹ chồng tặng thêm một căn hộ cao cấp. Ngoài ra, Hà Du Quân cũng được cho là đã sang tên cho vợ căn biệt thự trị giá khoảng 500 triệu đô la Hồng Kông.