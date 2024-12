Dayle Haddon, từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng, các bộ phim truyền hình và điện ảnh thập niên 1970 - 1980 như North Dallas Forty, Max Headroom, The Hitchhiker…, qua đời trong một vụ rò rỉ khí carbon monoxide ở Solebury, Pennsylvania (Mỹ) vào ngày 27.12.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Dayle Haddon qua đời ở tuổi 76 ẢNH: IMDB

Theo trang web của Sở Cảnh sát Solebury Township, Dayle Haddon "được phát hiện đã chết trong phòng ngủ ở tầng hai" vào sáng 27.12, trong khi ông Walter J. Blucas (76 tuổi) được phát hiện "nằm bất tỉnh". Tuyên bố cho biết ông "đang được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch".

Walter J. Blucas là cha của nam diễn viên Marc Blucas (52 tuổi), con rể của Dayle Haddon. Trên Instagram, con gái của Dayle Haddon là Ryan Haddon (vợ Marc Blucas) nhớ về mẹ mình như "một người phụ nữ có quyền lực, nhưng vẫn dịu dàng và chu đáo với tất cả mọi người. Mẹ có sức sáng tạo sâu sắc với vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài; luôn tử tế và chu đáo".

Bài đăng bao gồm một số ảnh trang bìa tạp chí của Dayle Haddon với tư cách là siêu mẫu: Vogue, Harper's Bazaar và Cosmopolitan, cùng với hình ảnh một trong những cuốn sách của bà: The Five Principles of Ageless Living (tạm dịch 5 nguyên tắc của cuộc sống trường tồn) xuất bản năm 2003.

Dayle Haddon là siêu mẫu trong những năm 1970 và 1980 ẢNH: IMDB

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra "chỉ ra rằng ống khói và ống xả bị lỗi trên hệ thống sưởi ấm bằng gas đã gây ra rò rỉ khí carbon monoxide".

"Các sĩ quan và thành viên của Sở Cảnh sát Solebury Township xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình Haddon và Blucas. Sự cố thương tâm này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa an toàn khí carbon monoxide trong nhà của chúng ta", tuyên bố của Sở Cảnh sát Solebury Township.

Sinh ra và lớn lên tại Montreal, Canada, Dayle Haddon nói được tiếng Anh và tiếng Pháp. Khi còn nhỏ, bà đã đăng ký học các lớp khiêu vũ để phát triển thể chất và đoạt danh hiệu Hoa hậu Montreal năm 18 tuổi.

Là một siêu mẫu trong những năm 1970 và 1980, Dayle Haddon đại diện cho hàng loạt thương hiệu đình đám: Max Factor, Revlon, Estée Lauder, L'Oréal.