Siêu mẫu Minh Tú cầu hôn bạn trai ngoại quốc

Minh Tú cầu hôn bạn trai vì muốn chủ động giữ chặt tình yêu của mình NVCC

Mới đây, Minh Tú gây bất ngờ khi đăng tải clip cầu hôn bạn trai. Buổi cầu hôn của Minh Tú và người yêu diễn ra tại quê nhà của Chris (tên thân mật người yêu của Minh Tú) ở một vùng quê nước Đức. Khi cùng ăn tối tại một nhà hàng, nữ siêu mẫu mang theo nhẫn và ngỏ lời với người yêu bằng tiếng Đức: "Ngài Chritopher, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu anh dành cho em. Anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay em muốn hỏi anh một điều: "Anh có đồng ý cưới em không?".

Nhận được lời cầu hôn bất ngờ từ bạn gái, Chris vỡ òa hạnh phúc thốt lên: "Thật hoàn hảo". Anh nhanh chóng nhận nhẫn và trao cái ôm ngọt ngào cho Minh Tú. Bạn trai Minh Tú là người sống tình cảm, nên khi cô làm điều đó trước mặt gia đình, Chris rất bất ngờ và xúc động. Nữ siêu mẫu kể cả ngày hôm đó, Chris rất hạnh phúc và ôm chặt cô trong mọi khoảnh khắc.

Nữ siêu mẫu và bạn trai ngoại quốc trải qua hơn 10 năm gắn bó với đủ cung bậc cảm xúc NVCC

Nói về lý do chọn cầu hôn tại quê nhà của người yêu, Minh Tú cho biết vì cô muốn có sự chứng kiến đầy đủ của gia đình anh. Cô cho rằng khoảnh khắc này sẽ ý nghĩa hơn khi được chứng kiến bởi người thân của Chris, bởi anh là người đi xa quê từ nhỏ, sống và làm việc nhiều năm ở châu Á nên gia đình luôn lo lắng cho anh.

Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ thêm: "Tôi chọn chủ động nói lời đề nghị và trao nhẫn cho người yêu bởi chúng tôi đã bên nhau, có nhiều thử thách. Sự chân thành, tử tế của anh cùng sự nhẫn nại của tôi đã tạo nên cái kết đẹp này. Tôi muốn chủ động giữ chặt tình yêu của mình, và hàng triệu người phụ nữ ngoài kia cũng sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình nhất, cũng sẽ chủ động làm những điều tương tự".

Để thực hiện màn cầu hôn, nữ siêu mẫu tiết lộ cô đã âm thầm học tiếng Đức. Cô muốn diễn đạt trọn vẹn nhất để cả gia đình Chris có thể hiểu được những lời cô chia sẻ. Đó như một lời hứa cô sẽ yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng Chris trong chặng đường sắp tới.

Minh Tú giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình Chris. Sự chân thành, giản dị của cô cũng nhận được sự yêu thương đặc biệt từ gia đình bạn trai NVCC

Được biết, chuyện tình cảm của Minh Tú và bạn trai đã có hơn 10 năm thăng trầm, có những giai đoạn cả hai chia tay rồi tái hợp. Trước đó, cô cũng đã thoải mái chia sẻ câu chuyện này trước công chúng. Đây là cái kết đẹp cho chuyện tình của Minh Tú sau khoảng thời gian dài cô dành thời gian hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt.

Siêu mẫu Minh Tú sinh năm 1992, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model. Người đẹp từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, Minh Tú đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.