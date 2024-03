Siêu mẫu Minh Tú tổ chức đám cưới với bạn trai ngoại quốc

Theo đó, chi tiết về địa điểm tổ chức lễ cưới cùng các yêu cầu riêng về trang phục sẽ được tiết lộ khi thiệp cưới được gửi đến tay các khách mời tham dự là bạn bè và họ hàng hai bên cô dâu Minh Tú và chú rể Chris (tên thân mật).

Minh Tú sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 13.4.2024 NVCC

Siêu mẫu sinh năm 1991 cho biết sau những biến động của cuộc đời, cô cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên và ở bên của Chris nên cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Hành trình hơn 10 năm gặp gỡ, tạm xa rồi trở lại một lần nữa và có cái kết đẹp được cô xem như là "nợ duyên". Do vậy cô quyết tâm giữ chặt hạnh phúc.

Là một người mẫu hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt nhưng Minh Tú khá kín tiếng về đời tư. Lần đầu cô công khai chia sẻ về bạn trai là vào dịp kỷ niệm 9 năm cả hai quen biết. Cặp đôi từng hẹn hò một thời gian rồi chia tay, sau đó tình cờ gặp lại vào năm 2018 và gắn kết cho tới hiện tại. Siêu mẫu cầu hôn bạn trai người Đức vào tháng 11.2023.

Thông tin Minh Tú xác nhận lễ cưới nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, nghệ sĩ cũng như người hâm mộ. Lý do vì trước đó người đẹp luôn được mọi người thúc giục lấy chồng sau nhiều lần trì hoãn NVCC

Minh Tú từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia's Next Top Model 2017, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018 và làm huấn luyện viên của The Face Vietnam, giám khảo The Look Việt Nam...