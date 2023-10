Siêu mẫu Ngọc Trinh đăng các clip lái mô tô phân khối lớn với nhiều cảnh sốc: CSGT nói gì?

Sau đó tài khoản trên cũng đăng thêm là các clip chính Ngọc Trinh tập luyện chạy mô tô phân khối lớn, hoặc làm mẫu chụp ảnh cùng mô tô. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.

Ngày 8.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp Công an P.Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xác minh đoạn clip do nữ siêu mẫu đăng tải, một cô gái đội mũ bảo hiểm kín mít thả hai tay, đứng trên mô tô phân khối lớn.



Theo tìm hiểu, đoạn clip trên xuất hiện trên trang TikTok có tích xanh của siêu mẫu Ngọc Trinh vào ngày 24.9 kèm dòng chia sẻ: "Vì chỉ có một lần để sống nên mình luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống một cuộc đời thật tử tế, thật bận rộn với công việc, với yêu thương mọi người xung quanh mình…".

CLIP: Nữ "siêu mẫu" thả hai tay, đứng trên mô tô ở TP.HCM

Trong clip, cô gái mặc quần ôm màu đen, áo thun trắng, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu lái chiếc mô tô phân khối lớn trên con đường nội bộ thuộc phường Thủ Thiêm. Đáng chú ý, trong clip có hình ảnh cô gái thả hai tay, đứng trên mô tô. Sau đó, cô gái ngồi một bên, tiếp tục biểu diễn đứng một bên cùng hình ảnh quỳ trên yên mô tô khi xe vẫn đang di chuyển.

Hình ảnh trong clip còn xuất hiện một người khác cùng biểu diễn đứng trên mô tô thả hai tay. Theo quan sát, biển số xe của người này là 59-A3 101.09, còn chiếc mô tô do cô gái điều khiển có biển số đút gầm.

Hình ảnh cô gái thả hai tay đứng trên mô tô phân khối lớn Chụp màn hình

Sau 10 ngày đăng tải, đoạn clip thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, hơn 76.000 lượt thả tim cùng hơn 1.000 lượt bình luận, chia sẻ. Một số ý kiến cho rằng, nhân vật trong clip sẽ bị "phạt nguội". "Nghĩ sao đăng clip này lên vậy, thế nào cũng bị phạt", "Nay xem tin, thấy em rớt nài, còn thuốc nên không có đau đâu", "Coi chừng bị công an mời nguội lên cà phê nha", "Mê N.T lắm nhưng cho mình hỏi là CSGT mà thấy clip này có phạt nguội được không?".

Có thể xử phạt không?

Theo lãnh đạo một đội CSGT, hành vi trong clip là vi phạm giao thông, tuy không phải giao thông công cộng nhưng là đường nội bộ. Căn cứ hành vi vi phạm điều khiển xe thì công an phường hoặc quận có thể căn cứ vào luật Giao thông đường bộ.

Trường hợp cô gái này này chưa có bằng lái của xe phân khối lớn thì cũng có thể xử phạt theo quy định của pháp luật. Vị CSGT này cho rằng, vi phạm trên đường phố là các lỗi đang lưu thông như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ… Còn trong clip là lỗi điều khiển xe thì ai cũng phải chấp hành quy định. Nếu chưa đủ điều kiện để lái xe mô tô phân khối lớn đó thì chưa thể lái xe đó.

Hình ảnh cô gái quỳ trên yên xe, ngồi một bên khi lái xe mô tô được chia sẻ Chụp màn hình

"Đã điều khiển xe đó khi chưa đủ điều kiện là vi phạm và có thể xử phạt. Nếu để xảy ra tai nạn giao thông ở trong đường nội bộ này thì chủ công ty đang quản lý tuyến đường này cũng có thể phải chịu trách nhiệm", CSGT nhấn mạnh.

"CSGT-TT Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp Công an P.Thủ Thiêm xác minh, sẽ mời người liên quan đến làm việc", nguồn tin cho biết.

Ngoài clip trên, TikTok này còn xuất hiện một clip Ngọc Trinh không đội mũ bảo hiểm lái mô tô ngoài đường phố dài khoảng 4 – 5 giây (được giới thiệu là đường đi Hồ Tràm ở Bà Rịa – Vũng Tàu). Cũng trong clip này, Ngọc Trinh nói "khi nào tui có bằng lái xong tui tự phóng ra đây luôn nha". Bối cảnh clip được giới thiệu là buổi chụp hình của người mẫu cùng với mô tô.

"Cơ quan chức năng có thể xác minh đó là clip được quay thời điểm nào, có cắt ghép không, tại đoạn đường nào, có hành vi vi phạm thì sẽ đủ căn cứ để xác minh, xử lý vi phạm", một vị CSGT nói.

Clip: Tài khoản ngoctrinh89 đăng clip bị té khi tập xe mô tô phân khối lớn

Cũng trong hôm nay 8.10, trên kênh FB của siêu mẫu Ngọc Trinh đăng hình ảnh cô tập luyện chạy mô tô với tư thế khó và sau đó bị té xe, khiến xây xát tay chân, sau đó phải vào việc để chăm sóc vết thương. Đoạn clip có kèm theo dòng chữ "Đây là hành động nguy hiểm để biểu diễn. Không thử và làm theo nếu không có sự hướng dẫn của chuyên gia".

Trả lời Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT đánh giá trường hợp thực hiện hành vi này để biểu diễn, quay phim thì cơ quan chức năng sẽ xem xét người quản lý, người sản xuất không đảm bảo an toàn cho diễn viên đó. Hành động đó phải được thực hiện bởi người đủ điều kiện, ở nơi đảm bảo an toàn.