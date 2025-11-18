Siêu mẫu Thanh Hằng thay đổi thế nào sau khi lấy chồng nhạc trưởng?

Hôn nhân của Thanh Hằng sau 2 năm

Vừa qua, Thanh Hằng "đón tin vui" khi được tạp chí Tatler Asia vinh danh là một trong những siêu mẫu có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Việt. Bên cạnh một sự nghiệp rực rỡ, Thanh Hằng còn được nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống hôn nhân viên mãn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Thanh Hằng vẫn miệt mài làm việc sau khi lập gia đình Ảnh: NVCC

Nếu thời gian trước, ông xã của siêu mẫu Thanh Hằng hiếm khi xuất hiện cùng cô trong các sự kiện giải trí thì ở thời điểm hiện tại anh đã thoải mái hơn. Hơn thế nữa, anh còn cùng bà xã chụp những bộ ảnh thời trang cũng như chăm chú theo dõi quá trình làm việc của vợ. Sau 2 năm "về chung một nhà" với nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Thanh Hằng chia sẻ: "Không khác lắm so với bức tranh mà tôi muốn vẽ. Tự do trong lựa chọn, độc lập trong suy nghĩ và luôn đầy tiếng cười".

Sự thấu hiểu và tinh tế của nhạc trưởng Trần Nhật Minh giúp Thanh Hằng dần mềm mỏng, dịu dàng hơn. Điều mà trước đây cô ít có cơ hội cảm nhận vì quá bận rộn Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Thanh Hằng tâm sự chính sự nhẹ nhàng và ấm áp của chồng là yếu tố giúp cô thay đổi rất nhiều trong cách sống và cách nhìn mọi thứ. Ông xã của nữ siêu mẫu luôn là người đứng phía sau, âm thầm tạo cho cô cảm giác bình yên sau những áp lực của công việc. "Anh giống như một điểm tựa rất tĩnh, để khi trở về nhà tôi có thể buông bỏ hết sự căng thẳng của nghề nghiệp", cô bày tỏ.

Thanh Hằng vẫn là gương mặt đắt show trên các sàn diễn Ảnh: NVCC

Đằng sau những hình ảnh hào nhoáng trên sàn diễn, Thanh Hằng là người yêu thích cuộc sống bình dị. Cô và chồng thường dậy sớm để tập thể thao vì cả hai cho rằng đây là không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để hai cá thể gắn kết với nhau hơn. Ngoài ra, nữ siêu mẫu 8X cũng trân trọng những khoảng thời gian vợ chồng cùng ăn tối hay cùng chọn quần áo. Đối với cô, việc duy trì những thói quen này giúp cuộc sống gia đình ngày càng đầm ấm hơn.

Mặt khác, nhạc trưởng Trần Nhật Minh cũng đồng hành với vợ khi Thanh Hằng đối diện với những sóng gió trong nghề. Theo giám khảo Vietnam Next Top Model 2025, bạn đời luôn là người lắng nghe những tâm sự của cô. Dù bận rộn nhưng mỗi ngày anh vẫn nghe cô kể chuyện về công việc hoặc những thứ điều xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, ông xã của nữ chính phim Mỹ nhân kế không can thiệp, áp đặt hay đưa ra lời khuyên một cách vội vàng, thay vào đó, anh góp ý nhẹ nhàng, từ tốn và cho Thanh Hằng góc nhìn đa chiều. Điều đó khiến cô cảm thấy được thấu hiểu và bớt đi sự "cứng cáp" vốn có của bản thân.

Sau khi lập gia đình, siêu mẫu Thanh Hằng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Vừa qua, cô tạo nhiều dấu ấn khi đảm nhận vị trí giám khảo tại cuộc thi Vietnam Next Top Model 2025. Ngoài ra, Thanh Hằng còn đảm nhận vị trí quan trọng trong các show diễn thời trang lớn hoặc của các nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa…

Bên cạnh đó, Thanh Hằng còn làm giám khảo cho những cuộc thi sắc đẹp như: Miss Universe Vietnam 2024, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024… Hiện tại, Thanh Hằng dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để chuẩn bị cho dự án mới. Khán giả vẫn hy vọng Thanh Hằng sớm trở lại với màn ảnh rộng trong thời gian tới.