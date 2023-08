Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện quyến rũ sau khi nhận lời cầu hôn

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm nhiều chương trình truyền hình thực tế, từ The Face, Next Top Model và giờ là The New Mentor. Mỗi cuộc thi, cô thấy mình có những ưu điểm và khuyết điểm để tự nhìn nhận bản thân. “Tùy theo từng năm tháng mà mình có những tư duy và cảm nhận những trải nghiệm đó khác nhau. Trước đây có thể mình sẽ đấu tranh để mọi thứ về phía mình, nhưng bây giờ tư duy đã khác", cô chia sẻ thêm