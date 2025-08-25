Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Siêu mẫu Tuyết Lan ‘vượt cạn’ thành công, làm mẹ ở tuổi U.40

Hải Duy
Hải Duy
25/08/2025 18:24 GMT+7

Siêu mẫu Tuyết Lan vừa thông báo đón con gái đầu lòng sau 1 năm kết hôn cùng chồng bác sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Tuyết Lan chia sẻ loạt ảnh bên chồng và con gái, thông báo tin vui đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Người đẹp cho biết cô đã “vượt cạn” thành công hôm 23.8 tại TP.HCM và hiện tận hưởng niềm hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ.

Siêu mẫu Tuyết Lan ‘vượt cạn’ thành công, làm mẹ ở tuổi U.40 - Ảnh 1.

Siêu mẫu Tuyết Lan chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con đầu lòng

Ảnh: FBNV

Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010 bày tỏ xúc động: "23.8, ngày bố mẹ biết thế nào là trọn vẹn. Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi”. Song song đó, dưới phần bình luận, Tuyết Lan nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Một khán giả bày tỏ: “Yêu quá. Chúc mừng gia đình nhỏ của em!”.

Hôn nhân viên mãn của Tuyết Lan

Tuyết Lan và ông xã là bác sĩ Thiện Khanh bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Sau thời gian gắn bó, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 3.2024 tại TP.HCM, trước đó từng có màn cầu hôn lãng mạn khi cùng nhau đi du lịch tại nước ngoài hồi tháng 5.2023.

Siêu mẫu Tuyết Lan ‘vượt cạn’ thành công, làm mẹ ở tuổi U.40 - Ảnh 2.

Tuyết Lan hạ sinh con đầu lòng sau 1 năm kết hôn

Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 4, cô từng công khai tin vui mang thai khi chia sẻ loạt ảnh bụng bầu, kèm dòng tâm sự: “Thời gian này năm ngoái, Lan và anh Khanh chụp ảnh cưới ở Rome. Tròn một năm gọi nhau là vợ chồng, chúng mình muốn quay lại thành phố nhiều kỷ niệm này để lưu giữ cảm xúc đặc biệt, chuẩn bị chào đón hạnh phúc mới của hai đứa”.

Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường quốc tế, Tuyết Lan nay đón nhận thêm thiên chức mới, đánh dấu hành trình viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Tin liên quan

Tuyết Lan làm người mẫu cho nhà thiết kế Cường Đàm sau khi kết hôn

Tuyết Lan làm người mẫu cho nhà thiết kế Cường Đàm sau khi kết hôn

Siêu mẫu Tuyết Lan nhận lời làm người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập 'Archetype' đến từ nhà thiết kế Cường Đàm.

Khám phá thêm chủ đề

Tuyết Lan Siêu mẫu Tuyết Lan Á quân Vietnam Next Top Model 2010 Tin vui
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận