Siêu mẫu Tuyết Lan ‘vượt cạn’ thành công, làm mẹ ở tuổi U.40

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Tuyết Lan chia sẻ loạt ảnh bên chồng và con gái, thông báo tin vui đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Người đẹp cho biết cô đã “vượt cạn” thành công hôm 23.8 tại TP.HCM và hiện tận hưởng niềm hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ.



Siêu mẫu Tuyết Lan chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con đầu lòng Ảnh: FBNV

Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010 bày tỏ xúc động: "23.8, ngày bố mẹ biết thế nào là trọn vẹn. Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi”. Song song đó, dưới phần bình luận, Tuyết Lan nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Một khán giả bày tỏ: “Yêu quá. Chúc mừng gia đình nhỏ của em!”.



Hôn nhân viên mãn của Tuyết Lan

Tuyết Lan và ông xã là bác sĩ Thiện Khanh bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Sau thời gian gắn bó, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 3.2024 tại TP.HCM, trước đó từng có màn cầu hôn lãng mạn khi cùng nhau đi du lịch tại nước ngoài hồi tháng 5.2023.

Tuyết Lan hạ sinh con đầu lòng sau 1 năm kết hôn Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 4, cô từng công khai tin vui mang thai khi chia sẻ loạt ảnh bụng bầu, kèm dòng tâm sự: “Thời gian này năm ngoái, Lan và anh Khanh chụp ảnh cưới ở Rome. Tròn một năm gọi nhau là vợ chồng, chúng mình muốn quay lại thành phố nhiều kỷ niệm này để lưu giữ cảm xúc đặc biệt, chuẩn bị chào đón hạnh phúc mới của hai đứa”.



Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường quốc tế, Tuyết Lan nay đón nhận thêm thiên chức mới, đánh dấu hành trình viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

