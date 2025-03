Siêu mẫu Vittoria Ceretti hé lộ mối quan hệ tình cảm với Leonardo DiCaprio

Vittoria Ceretti chia sẻ về mối quan hệ với Leonardo DiCaprio với tạp chí Vogue (Pháp) trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 24.3 rằng: "Ngay khi bạn bắt đầu mối quan hệ với một người có lượng fan theo dõi lớn hơn mình, bạn sẽ trở thành 'bạn gái của' - hoặc 'bạn trai của' người đó. Và điều đó có thể cực kỳ khó chịu".

Tuy nhiên, siêu mẫu 27 tuổi cũng cho biết cô tin vào tình yêu: "Nếu các bạn biết mình yêu nhau, thì không có lý do gì phải lo lắng. Bởi vì tình yêu bảo vệ và mang lại sự tự tin".

Tài tử 51 tuổi Leonardo DiCaprio ẢNH: AFP

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Vittoria Ceretti tiết lộ rằng cô và Leonardo DiCaprio gặp nhau lần đầu tiên ở Milan (Ý). Siêu mẫu hết lời khen ngợi nam chính Titanic: "Có ai chưa xem phim này? Hay không thích phim này? Đây là một bộ phim mang tính biểu tượng".

Mối quan hệ giữa Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti bắt đầu từ tháng 5.2023 khi họ được nhìn thấy cùng nhau tham dự Liên hoan phim Cannes ở Pháp. Đến tháng 8.2023, họ bị bắt gặp có hành vi thân mật tại một câu lạc bộ ở Ibiza, Tây Ban Nha.

Vittoria Ceretti trình diễn cho Victoria's Secret ẢNH: AFP

Vào thời điểm đó, một nguồn tin đã xác nhận chuyện tình cảm của họ với Page Six, nói rằng cặp đôi đang tìm hiểu nhau ở "mức độ sâu sắc hơn". Kể từ đó, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường được phát hiện hẹn hò ở New York (Mỹ) hay dành kỳ nghỉ lễ bên nhau.

Tuy nhiên, ngôi sao của The Wolf of Wall Street "không nghĩ mình sẽ kết hôn" và "hài lòng với mối quan hệ hiện tại", một nguồn tin nói với Page Six.