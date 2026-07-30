Điều đáng nói chúng có thể không gây đau, không làm bạn mệt và cũng không biểu hiện bằng triệu chứng rõ ràng.

Nhằm giải đáp thắc mắc về khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao, 20 giờ thứ năm, ngày 30.7.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Siêu máy" công nghệ đỉnh cao giúp phát hiện bệnh nguy hiểm từ giai đoạn rất sớm.

Chương trình có sự tham gia của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: BSNT.CKII Nguyễn Thị Hồng Lý; BSNT.CKII Phạm Thị Mỹ Hạnh; BSNT.CKI Nguyễn Hoàng Anh.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Tâm Anh Hospital, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng vắc xin cho Trẻ em & Người lớn - VNVC. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vnvc. TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

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