Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

'Siêu năng lực' ẩn mình trên MacBook Air M5 không phải ai cũng biết

19/03/2026 12:36 GMT+7

MacBook Air M5 không chỉ dừng lại ở một chiếc laptop mỏng nhẹ mà đã trở thành 'vua AI' thực thụ cho dân văn phòng trong năm 2026. Dưới đây là 5 đặc điểm đột phá giúp dòng máy này thống trị hiệu suất thực tế

Chip M5 với Neural Engine 16 lõi: Kiến trúc này cho phép xử lý các tác vụ Apple Intelligence như tóm tắt văn bản và sáng tạo hình ảnh ngay trên thiết bị với tốc độ nhanh gấp đôi thế hệ cũ.

Băng thông bộ nhớ 153 GB/s: Sức mạnh này giúp chiếc MacBook Air này xử lý mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mang lại khả năng phản hồi AI tức thì.

'Siêu năng lực' ẩn mình trên MacBook Air M5 không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

RAM 16GB tiêu chuẩn: Apple đã phổ cập mức RAM 16GB cho phiên bản cơ sở, giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng giật lag khi xử lý đa nhiệm.

Thiết kế Fanless hoạt động tĩnh lặng: Dù xử lý các tác vụ đồ họa hay AI cường độ cao, máy vẫn vận hành yên tĩnh tuyệt đối nhờ kiến trúc tản nhiệt thụ động tối ưu.

iPhone Mirroring và hệ sinh thái liền mạch: Người dùng có thể điều khiển iPhone và kéo thả tệp tin trực tiếp trên màn hình MacBook, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc không ranh giới.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm MacBook chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Khám phá thêm chủ đề

MacBook Air M5 Apple Thế Giới Di Động MacBook Air laptop
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận