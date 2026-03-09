Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026

Lạc Xuân
09/03/2026 05:57 GMT+7

Trong đêm bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026, du khách được thưởng thức chương trình hợp tác đặc biệt COS-MIC ASIA lần đầu được tổ chức. Đặc biệt, sự xuất hiện của các siêu nhân Ultraman khiến khán giả thích thú.

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 1.

Các siêu nhân Ultraman như bước ra từ màn ảnh, tái hiện những màn chiến đấu quen thuộc ngay trên sân khấu

Ảnh: Nhật Thịnh

Sân khấu đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ultraman

Tối 8.3, lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 diễn ra tại Công viên 23 Tháng 9 (TP.HCM) chính thức khép lại. Trong đêm bế mạc, sân khấu COS-MIC ASIA Show mang đến chuỗi hoạt động sôi động. Tại sự kiện, các siêu nhân Ultraman - biểu tượng siêu anh hùng huyền thoại đến từ xứ sở mặt trời mọc cùng xuất hiện trên sân khấu, khiến khán giả vô cùng thích thú và không ngừng reo hò.

Gần 60 năm qua, Ultraman gắn liền với ký ức của hàng triệu gia đình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ thế hệ đầu tiên cho đến các bạn nhỏ ngày nay, hình tượng "Cự nhân ánh sáng" bảo vệ trái đất khỏi quái vật đã trở thành một phần tuổi thơ không thể thiếu. 

Bên cạnh đó chương trình còn có phần biểu diễn trực tiếp quy tụ nhiều nghệ sĩ như DJ DÉ DÉ MOUSE, DJ MANGO-MAN với set nhạc anime, cùng nhóm thần tượng O-VER-KiLL. Khán giả còn được giao lưu, chụp ảnh cùng các cosplayer quốc tế như Nyarumaa (Nhật Bản), Stella (Malaysia), Kami và Lily Universe (Việt Nam).

Chương trình nghệ thuật chủ đề Sắc nắng phương Nam - Việt Nhật rạng rỡ, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và người đẹp tham gia biểu diễn, mang đến bức tranh âm nhạc đa sắc màu. NSƯT Vân Khánh sâu lắng với Tình đất phương Nam, Khúc ca ngày mùa, tái hiện không gian đậm chất dân tộc. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khuấy động sân khấu với Say tình đầy sôi động. Hoa hậu Quế Anh và á hậu Ngọc Hằng duyên dáng trong tiết mục Việt Nam quốc sắc thiên hương. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và nhóm Nhật Nguyệt mang đến nhiều tiết mục hát, múa, độc tấu đặc sắc, góp phần làm nên không khí rực rỡ cho bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026.

Nhiều hoạt động thú vị trong ngày bế mạc

hrSiêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 2.
Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 3.

Sự xuất hiện đầy ấn tượng của các siêu nhân Ultraman tại sự kiện khiến du khách phấn khích

Ảnh: Nhật Thịnh

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 4.

Phần trình diễn của các Ultraman khiến khán giả không ngớt hò reo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt

Ảnh: Nhật Thịnh

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 5.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, du khách được khám phá nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn nghệ thuật truyền thống, thưởng thức ẩm thực Nhật Bản, giao lưu doanh nghiệp, quảng bá du lịch...

Ảnh: Nhật Thịnh

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 6.

Du khách tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa trà đạo của người Nhật, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Nhật Bản do người Nhật chế biến tại chỗ

Ảnh: Nhật Thịnh

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 7.

Các gian hàng bày bán sản phẩm dành cho "tín đồ" manga, anime... thu hút đông đảo du khách. Từ mô hình nhân vật, truyện tranh, phụ kiện đến vật phẩm lưu niệm độc đáo, tất cả tạo nên không gian đậm chất văn hóa Nhật Bản

Ảnh: Nhật Thịnh

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 8.
Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 9.
Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 10.

Hàng ngàn bạn trẻ hóa thân thành các nhân vật trong anime, manga hay trong game Nhật Bản, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu như bước ra từ thế giới hoạt hình. Những bộ trang phục được đầu tư công phu cùng màn tạo dáng, giao lưu sôi nổi khiến khu vực sự kiện trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách

Ảnh: Nhật Thịnh

Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 11.
Siêu nhân Ultraman 'khuấy đảo' bế mạc lễ hội Việt - Nhật 2026- Ảnh 12.

Tại khu vực sân khấu, khán giả được thưởng thức hàng loạt màn trình diễn đến từ những lễ hội truyền thống, các tiết mục nghệ thuật của nghệ sĩ hai nước

Ảnh: Nhật Thịnh


