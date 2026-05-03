Siêu phẩm Italjet Roadster 400 nhận đơn đặt hàng, 30 xe sẽ về Việt Nam

Khoảng nửa năm sau khi chính thức được trưng bày tại Triển lãm Mô tô quốc tế EICMA 2025 diễn ra tại Ý, mẫu xe tay ga được ví như một tác phẩm nghệ thuật Italjet Roadster 400 Limited Edition chuẩn bị mở bán, đồng thời chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

Theo hãng xe Ý, Italjet Roadster 400 Limited Edition không đơn thuần là xe tay ga, mà là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đậm chất cơ khí. Roadster 400 không định vị cạnh tranh với các dòng xe tay ga cao cấp, điểm tham chiếu thực sự của nó hoàn toàn không phải là thị trường xe hai bánh mà là thế giới của sự sang trọng, khéo léo, hấp dẫn vượt thời gian.

Italjet Roadster 400 Limited Edition sản xuất giới hạn 777 chiếc bắt đầu nhận đơn đặt hàng Ảnh: Italjet

Việc Italjet sản xuất mẫu xe này với số lượng 777 xe cũng cho thấy sự đặc biệt, giới hạn và không dành cho số đông. "Italjet Roadster 400 Limited Edition không dành cho số đông. Một số ít người hiểu rằng, sở hữu mẫu xe này không đơn thuần chỉ là một giao dịch mua bán mà là một đặc quyền có được", Italjet chia sẻ trên trang thông tin chính thức của hãng.

Chính vì vậy, Italjet mở bán mẫu xe này theo cách khác đặc biệt. Cụ thể, hãng bắt đầu nhận đơn đặt hàng Roadster 400 Limited Edition từ ngày 4.5 tới thông qua trang thông tin chính thức của hãng. Mỗi xe xuất xưởng đánh số thứ tự sản xuất xxx/777. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng may mắn chọn được một chiếc Italjet Roadster 400 Limited Edition có số thứ tự theo sở thích.

Tại thị trường châu Âu, Italjet Roadster 400 Limited Edition có giá 9.990 euro, tương đương khoảng 350 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản thuế, phí tùy thị trường. Khách hàng mua Roadster 400 Limited Edition sẽ phải đặt cọc 1.500 euro, tương đương gần 50 triệu đồng và sẽ có hai lựa chọn màu sắc, gồm màu đen nhám (Matt Black) hoặc xanh lục (British Racing Green).

Sau khi nhận đơn đặt hàng Italjet sẽ phối hợp với nhà nhập khẩu, phân phối để tiến hành xác nhận và tiến hành các thủ tục giao xe đến tay khách hàng tại mỗi quốc gia, khu vực. Italjet dự kiến sản xuất theo màu sắc mà người mua lựa chọn và bắt đầu giao xe từ tháng 9.2026 hoặc chậm nhất vào cuối năm. Trao đổi với PV Thanh Niên, đơn vị nhập khẩu, phân phối Italjet cho biết, số lượng Roadster 400 Limited Edition khá hiếm và dự kiến sẽ chỉ có 30 chiếc về Việt Nam.

Roadster 400 Limited Edition kết hợp giữa thiết kế cổ điển và công nghệ hiện đại. Hay nói chính xác hơn, nó kết hợp giữa kiểu dáng của một mẫu scooter cổ điển Ý kiểu Vespa với đặc trưng của Italjet. Mẫu xe này sở hữu bộ khung ống thép kết hợp với các chi tiết nhôm cơ khí trông có vẻ khá phức tạp nhưng được kết hợp liền lạc… tạo nên vẻ ngoài đầy cuốn hút. Điều này thể hiện qua đèn pha tròn bao quanh bởi yếm cong duyên dáng, và các tấm ốp hông kiêm hốc gió mô phỏng họng nạp gió cỡ lớn của động cơ phản lực.

Italjet Roadster 400 Limited Edition sở hữu hệ thống treo đặc biệt với phuộc Ohlins đặt giữa, cụm ống xả kép Akrapovic được bố trí đối xứng bao quanh là đèn hậu LED. Điểm nhấn lớn nhất của Roadster 400 nằm ở hệ thống lái DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) - công nghệ hoàn toàn mới mà Italjet mô tả là sự "tiến hóa" của thiết kế tay đòn đơn huyền thoại từng xuất hiện trên dòng Dragster.

Cung cấp sức mạnh cho Italjet Roadster 400 Limited Edition là khối động cơ xi-lanh đơn 394cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 41,5 mã lực tại 7.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp phanh Nissin với heo trước 4 piston.

Với kiểu dáng phá cách, tích hợp nhiều công nghệ, trang bị hiện đại và số lượng giới hạn, Italjet Roadster 400 Limited Edition chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng cá tính và đề cao nét đẹp cơ khí, chịu chơi và chịu chi thích sở hữu những mẫu xe độc lạ.