Siêu sân bay Long Thành sắp khai thác thương mại, từ TP.HCM đi đường nào?

Trong kế hoạch chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, phương án tổ chức giao thông, kết nối vận chuyển hành khách giữa TP.HCM và Cảng Long Thành là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường T2 ẢNH: BQLDA

Tổ chức các tuyến vận chuyển trực tiếp

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đánh giá kết nối giao thông giữa TP.HCM và Cảng HKQT Long Thành được xác định là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác của cảng trong giai đoạn đầu vận hành. Trong bối cảnh phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TP.HCM và khu vực lân cận, việc bảo đảm năng lực kết nối thông suốt, thuận tiện và ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng phục vụ hành khách cũng như năng lực khai thác tổng thể của sân bay.

Trong giai đoạn đầu khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, vận tải hành khách giữa TP.HCM và Long Thành sẽ chủ yếu dựa vào hệ thống giao thông đường bộ.

Các hướng tuyến dự kiến giúp tiếp cận sân bay gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và quốc lộ 25C; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao kết nối vào Cảng HKQT Long Thành.

Việc tổ chức lưu thông trên các hướng tuyến này đang được các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng giao thông và địa phương liên quan phối hợp nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông đồng bộ, phát triển các phương thức vận tải công cộng có sức chở lớn, tăng cường kết nối liên thông giữa các loại hình vận tải và điều tiết lưu lượng từ xa, nhằm đảm bảo hành khách tiếp cận sân bay thuận lợi, an toàn và chủ động về thời gian hành trình.

Để bảo đảm hoạt động khai thác của Cảng HKQT Long Thành diễn ra thuận lợi ngay từ giai đoạn đầu, ACV đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp vận tải trong việc xây dựng mạng lưới vận tải hành khách kết nối đồng bộ với sân bay.

Song song, phối hợp với các sở, ngành của TP.HCM nghiên cứu và xây dựng phương án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối giữa TP và Cảng HKQT Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hành khách hàng không. Trong đó, một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành thông qua hệ thống đường cao tốc hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nối chuyến cũng như tối ưu hóa quá trình chuyển đổi khai thác giữa hai cảng hàng không.

Bên cạnh các tuyến liên sân bay, các phương án tổ chức xe khách, xe trung chuyển và các loại hình vận tải công cộng khác cũng đang được nghiên cứu theo hướng hoạt động ổn định, có tần suất cố định và phù hợp với đặc thù khai thác hàng không. Mục tiêu là hình thành mạng lưới vận tải kết nối liên tục, phục vụ 24/7, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách, tổ bay và người lao động.

Đề xuất các tuyến vận chuyển ưu tiên

Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối Cảng HKQT Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa TP.HCM và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ vận tải phục vụ hành khách hàng không.

Lược đồ các tuyến di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành Đồ họa: Minh Tưởng

Bên cạnh đó, ACV kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định với nhận diện thống nhất tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và các khu vực tập trung đông hành khách. Việc hình thành mạng lưới điểm đón trả khách chuyên biệt sẽ giúp hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ vận chuyển sân bay, đồng thời hỗ trợ công tác tổ chức giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ.

Về lâu dài, trọng tâm của phương án kết nối là phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức giữa Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực. Các tuyến vận chuyển liên sân bay, xe buýt, xe khách và phương tiện trung chuyển sẽ được nghiên cứu tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp với các đầu mối giao thông quan trọng, các trung tâm trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Đối với hành khách có nhu cầu nối chuyến giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành, mục tiêu ưu tiên hàng đầu là bảo đảm hành trình chuyển tiếp được thực hiện thuận lợi, thông suốt và đúng thời gian. Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng phương án vận chuyển chuyên biệt giữa hai sân bay thông qua các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác các chuyến bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm tối ưu thời gian di chuyển cho hành khách.

Song song với công tác vận chuyển, các hãng hàng không và cơ quan chức năng sẽ tăng cường phối hợp để nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ hành khách nối chuyến, bao gồm việc tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan, qua đó rút ngắn thời gian chuyển tiếp và nâng cao trải nghiệm của hành khách khi di chuyển giữa hai cảng hàng không.

Hệ thống hỗ trợ hành khách nối chuyến cũng được định hướng triển khai đồng bộ, bao gồm các quầy hướng dẫn chuyên biệt, hệ thống biển chỉ dẫn trực quan tại khu vực nhà ga, cùng các giải pháp cung cấp thông tin theo thời gian thực về phương tiện kết nối và lịch trình di chuyển.

Về trung và dài hạn, ACV kiến nghị sớm triển khai các dự án vận tải khối lượng lớn kết nối sân bay, đặc biệt là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và các giải pháp giao thông công cộng hiện đại khác. Việc hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức giữa hàng không, đường bộ và đường sắt sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời phát huy vai trò của Cảng HKQT Long Thành như một cửa ngõ hàng không của khu vực.