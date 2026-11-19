Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, phương án khai thác từ 24.12 do ACV đề xuất có ưu điểm là sớm đưa công trình vào sử dụng, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện triển khai lộ trình chuyển đổi hoạt động hàng không.

Tuy nhiên, trong điều kiện một số hạng mục thuộc dự án thành phần 3 còn khối lượng công việc lớn, việc hoàn thành, nghiệm thu công trình, thử nghiệm tích hợp và vận hành thử các hệ thống thiết yếu triển khai dồn dập giai đoạn cuối năm, mốc khai thác cần xem xét trên cơ sở kết quả thực tế.

Siêu sân bay Long Thành sẽ là công trình biểu tượng mới của Việt Nam ẢNH: ACV

Bộ Xây dựng nhấn mạnh Cảng HKQT Long Thành được xác định là cảng hàng không cửa ngõ quốc gia, trung tâm trung chuyển hàng không mới, có tính cạnh tranh cao của khu vực. Vì thế, phải đảm bảo hoàn thiện và sự sẵn sàng của các công trình, hệ thống trang thiết bị, dây chuyền phục vụ hoạt động vận tải hàng không cùng chất lượng phục vụ hành khách và dịch vụ hàng hóa theo chuẩn tương ứng.

Cụ thể, thời điểm đưa vào khai thác sân bay mới cần đảm bảo các tiện ích phục vụ hành khách như: dịch vụ ăn uống, wifi, trải nghiệm mua sắm, phòng khách thương gia, các khu vực dịch vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn phục vụ (hạng vé) của các hãng hàng không, hệ thống hiển thị chuyến bay, hệ thống cổng ra vào tự động sử dụng công nghệ sinh trắc học (autogate)...

Khu vực lưu trú tại cảng hàng không cũng cần hoàn thiện, đặc biệt là lưu trú quá cảnh, hỗ trợ, bồi thường hành khách cần lưu trú do bị chậm, hủy chuyến theo quy định. Theo đó, cần có khu vực lưu trú tại cảng hàng không đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên phục vụ cho khách quá cảnh, tổ bay, tiếp viên hoặc hỗ trợ hành khách bị chậm chuyến, hủy chuyến theo quy định của pháp luật.

Vì sao 34 hãng hàng không quốc tế muốn lùi thời gian khai thác tại sân bay Long Thành?

Sân bay mới cũng cần đảm bảo đồng bộ các hạ tầng, dịch vụ phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp, nhân viên, người lao động làm việc tại cảng (đáp ứng 24/24 giờ) như văn phòng, lưu trú, y tế, ăn uống, vận tải kết nối, dịch vụ kỹ thuật, cung ứng vật tư và các dịch vụ hỗ trợ khác.

"Nếu các điều kiện này chưa thực sự sẵn sàng, việc đưa Cảng hàng không vào khai thác có thể làm phát sinh khó khăn, chi phí trong vận hành đối với các doanh nghiệp có liên quan. Trong trường hợp CHKQT Long Thành khi đưa vào khai thác nhưng nhiều hạng mục vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện có thể ảnh hưởng chất lượng phục vụ đối với các hãng hàng không và hành khách, đồng thời sẽ phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hàng không" - Bộ Xây dựng lưu ý.

Bên cạnh đó, ACV được giao đánh giá, đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường khu bay (bao gồm hiện tượng bụi cát khi có gió) và khu vực Cảng hàng không để đảm bảo an toàn hàng không và trải nghiệm của hành khách.

Chủ đầu tư cần xem xét, hoàn thiện cơ bản mỹ quan, hình ảnh tổng thể của Cảng hàng không khi đưa vào khai thác để đảm bảo hình ảnh của một công trình quan trọng của quốc gia. Từ đó, tạo được ấn tượng tốt đẹp, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của các hãng hàng không, hành khách, dư luận trong và ngoài nước đối với một Cảng hàng không mới, đẹp, hiện đại và tiện ích.