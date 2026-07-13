Siêu sân bay Long Thành trước giờ G

Dấu ấn hoa sen trên hệ mái lấy sáng trung tâm nhà ga hành khách

Những ngày này, không khí tại công trường Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Các đơn vị thi công đang tăng cường nhân lực, tổ chức làm việc "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch vào đầu tháng 12 tới.

Phối cảnh hệ trần nhôm áp mái lấy sáng tại Cảng HKQT Long Thành ẢNH: ACV

Tại khu vực trung tâm Nhà ga hành khách, hệ trần nhôm áp mái lấy sáng đang dần hoàn thiện, trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo.

Lấy cảm hứng từ nhụy hoa sen, hệ mái được thiết kế với những đường nét mềm mại, thanh thoát, tái hiện hình ảnh đóa sen đang bung nở. Không chỉ đưa ánh sáng tự nhiên lan tỏa vào không gian bên trong nhà ga, công trình còn góp phần tạo nên bầu không khí thông thoáng, dễ chịu, mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách trong suốt hành trình. Hệ mái lấy sáng hình hoa sen sẽ trở thành dấu ấn nhận diện mang đậm bản sắc Việt của Nhà ga hành khách Cảng Long Thành

Với tổng diện tích gần 10.000 m², hệ trần gồm 345 cấu kiện có hình dáng và kết cấu phức tạp, được lắp ghép tỉ mỉ để tạo hình hoa sen tại khu vực trung tâm nhà ga.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công tác thi công được triển khai ở độ cao hơn 20 m, sử dụng hệ giàn giáo gantry kết hợp với nhiều thiết bị nâng chuyên dụng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cũng như an toàn lao động. Các đơn vị thi công đang rốt ráo hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trước khi hoàn chỉnh toàn bộ hệ mái Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện công tác định vị, liên kết và xử lý những chi tiết cuối cùng trước khi hoàn chỉnh toàn bộ hệ mái.

"Khi hoàn thành, hệ mái lấy sáng hình hoa sen sẽ không chỉ góp phần kiến tạo không gian kiến trúc hiện đại, thông thoáng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mà còn trở thành dấu ấn nhận diện mang đậm bản sắc Việt của Nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành" - đại diện ACV thông tin.

Khách sẽ đến sân bay để tận hưởng, thư giãn

Siêu Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư toàn bộ 4 giai đoạn lên tới 16 tỉ USD, trong đó riêng giai đoạn 1 đang triển khai chiếm khoảng 4 - 4,2 tỉ USD với quy mô choáng ngợp, sở hữu hệ thống băng tải dài tới 22 km chạy ngầm dưới nhà ga.

Không chỉ gây ấn tượng ở quy mô và kiến trúc, Cảng Long Thành sẽ là nhà ga quốc tế đầu tiên tại Việt Nam áp dụng toàn diện công nghệ định danh VNeID, kết hợp nhận diện mống mắt và vân tay để tối ưu hóa quy trình làm thủ tục. Hệ thống phần mềm tự động hóa đang được ráo riết hoàn thiện để đưa vào vận hành, giúp hành khách đi qua cửa an ninh và xuất nhập cảnh với thời gian chưa tới một phút.

Phối cảnh khu vực xuất cảnh và khu vực kiểm tra an ninh, hải quan

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các đơn vị chuyên trách đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Cục Xuất nhập cảnh để đồng bộ hóa hệ thống, bao gồm cả việc triển khai thẻ đến điện tử (arrival card) dành cho khách quốc tế trên nền tảng số. Việc áp dụng công nghệ bảo mật và nhận diện sinh trắc học hiện đại này sẽ xóa bỏ hoàn toàn cảnh xếp hàng rồng rắn, giảm thiểu tối đa các thủ tục thủ công rườm rà.

Sau khi mô hình tự động hóa tại Long Thành được vận hành ổn định và chứng minh được hiệu quả vượt trội, ACV dự kiến sẽ tiến hành đồng bộ hóa công nghệ này tại các cảng hàng không lớn khác như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Huế, mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong năm 2027.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này hứa hẹn mang lại một hành trình mượt mà, thoải mái nhất cho người dân, biến những trải nghiệm căng thẳng tại sân bay thành sự hài lòng và thư thái trọn vẹn.

Giai đoạn 1 - Cảng HKQT Long Thành đang triển khai có tổng mức đầu tư khoảng 4 - 4.2 tỉ USD ẢNH: ACV

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo ACV cho rằng sự xuất hiện của Long Thành không chỉ là việc đưa vào khai thác một hạ tầng giao thông mới, mà còn kỳ vọng tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi thói quen dịch chuyển của hành khách.

Trước đây, người dân thường có thói quen vội vàng ra sân bay và chỉ mong thật nhanh để được lên máy bay sớm nhất có thể. Khi chuyển sang Long Thành, dù có những đắn đo ban đầu về khoảng cách, nhưng những lo ngại này sẽ sớm được khỏa lấp khi hệ thống metro và các tuyến đường kết nối liên vùng giữa TP.HCM, Tân Sơn Nhất và Long Thành hoàn thiện.

"Siêu sân bay này được định vị để trở thành một trung tâm mua sắm, ẩm thực (F&B) và giải trí, nơi hành khách không còn phải tất bật, vội vã mà có thể đến sớm thong thả ngồi uống cà phê, mua sắm và thực sự thư giãn trước chuyến bay. Khi hành khách bắt đầu chuyển từ tư duy "đi máy bay" sang "tận hưởng chuyến bay", sân bay Long Thành sẽ là cái tên duy nhất đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó" - lãnh đạo ACV nhấn mạnh

Để chuẩn bị cho việc chính thức khai thác, ACV đang nghiên cứu hoàn thiện phương án phân chia khai thác các đường bay giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trình Cục Hàng không thông qua để tiến hành cấp slot bay cho các hãng quốc tế và nội địa vào khoảng tháng 8 - tháng 9 nhằm chuẩn bị cho lịch bay mùa hè năm sau.



