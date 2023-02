Siêu sao Chloe Arnold và những điều kỳ lạ trong Tháng Lịch sử Da đen

Tháng Lịch sử Da đen, còn là Tháng Lịch sử của người Mỹ gốc Phi, có nguồn gốc từ nước Mỹ, một lễ kỷ niệm để ghi nhớ những người và sự kiện quan trọng trong lịch sử của cộng đồng người châu Phi. Nó đã nhận được sự công nhận chính thức từ chính phủ Mỹ và Canada, gần đây là Ireland, Vương quốc Anh, Đức, Pháp và dĩ nhiên là cả châu Phi.

Chloe Arnold là người đoạt nhiều kỷ lục, tiêu biểu cho người Mỹ gốc Phi trong Tháng Lịch sử Da đen thehanovertheatre.org

Ở nước Mỹ và Canada, lễ này được tổ chức vào tháng 2, còn tại Cộng hòa Ireland và Vương quốc Anh thì tổ chức vào tháng 10. Sở dĩ Chloe Arnold được vinh danh là vì cô đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để đạt được nhiều danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới.

Vài nét về Chloe Arnold

Ngoài công việc là vũ công, Chloe Arnold còn là biên đạo múa, nữ diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất từng được đề cử giải Emmy. Cô được quốc tế biết đến nhiều nhất với tư cách là một nghệ sĩ nhảy thiết hài, đã xuất hiện trong phần 11 của kênh FOX - So You Think You Can Dance - cùng với công ty của cô là Chloe Arnold's Syncopated Ladies.

Chloe Arnold sinh ra ở Washington, D.C. Năm 4 tuổi cô làm người mẫu cho tạp chí PM, đến năm 6 tuổi thì cô bắt đầu khiêu vũ. Năm 12 tuổi, cô đóng vai chính trong Chloe's World, một bộ phim tài liệu cho truyền hình cáp, sau đó được đào tạo về ballet, jazz, hip hop, salsa, khiêu vũ châu Phi đặc biệt là nhảy thiết hài (tap dance), một thể loại nhảy múa xuất phát từ vũ điệu Ireland rồi du nhập sang Bắc Mỹ. Nhảy thiết hài là dùng giày có đế cứng bằng kim loại (chủ yếu là sắt) để gõ xuống sàn cứng nghe lách cách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc.

Âm nhạc, thể thao, diễn xuất và… học giả

Thời học ở trường trung học Wheaton, cô chơi violin trong Dàn nhạc Thanh niên DC, ngoài ra cô còn chơi các môn thể thao khác như bóng đá, quần vợt, điền kinh và chạy việt dã. Cô đã học diễn xuất tại The New York Film School và những nơi khác. Một điểm đáng chú ý khác: Chloe Arnold còn xuất sắc với tư cách là một học giả, giành được Học bổng Thiên niên kỷ của Bill Gates, Giải thưởng Xuất sắc của Dự án và Giải thưởng Học giả Toyota.

Tại nhà, Chloe có một phòng tập nhảy. Cô cho biết là hầu như ngày nào cô cũng đi giày cao gót và có thể nhảy tới 8 tiếng một ngày. Gần đây Chloe đã lập Kỷ lục thế giới Guinness về số lần nhảy tap dance pullback nhiều nhất trong một phút (113) và nhảy nhiều cánh nhất trong một phút (123).

Bên cạnh việc khiêu vũ gần như mỗi ngày, Chloe còn là người sáng lập và là thành viên của nhóm nhạc toàn nữ Syncopated Ladies, một nhóm nổi tiếng trong các chuyến lưu diễn khiêu vũ và các video phổ biến, cụ thể như cô đã phát hành Tap Dance Salute cho Beyoncé.

Chloe Arnold có nhiều tác phẩm múa đoạt giải Emmy 21ninety.com

Video nhóm của cô Syncopated Ladies là Salute a Legend đã lập Kỷ lục thế giới Guinness về video nhảy thiết hài có nhiều lượt xem nhất trên Facebook, tổng cộng trên 12 triệu lượt xem kể từ khi được đăng vào năm 2016, trong video này nhóm của cô đã vinh danh ca sĩ Prince bằng cách nhảy thiết hài kiểu acapella theo bài hát When Doves Cry của ca sĩ này.

Những cột mốc đáng nhớ

Đó là buổi hòa nhạc Kết hợp Toàn cầu ở Dubai với 10 nhạc sĩ tài năng nhất thế giới; là buổi biểu diễn với nhóm Syncopated Ladies trong đêm gala đầy sao One Night Only tại Nhà hát Howard ở Washington, D.C.

Nhìn chung, Chloe Arnold đoạt nhiều giải thưởng trong các lãnh vực khác nhau. Trong đó, phải kể đến những tác phẩm sân khấu do cô làm biên đạo múa đã từng đoạt giải Emmy, được giới phê bình đánh giá cao.

Chloe Arnold (thứ hai từ phải qua) cùng những thành viên trong nhóm nhảy thiết hài toàn nữ Syncopated Ladies thehanovertheatre.org

Tháng Lịch sử Da đen (Black History Month) - một cột mốc đáng nhớ khác là Kỷ lục thế giới Guinness đã vinh danh Chloe Arnold là người đoạt nhiều kỷ lục, tiêu biểu cho người Mỹ gốc Phi trong tháng 2 năm nay.