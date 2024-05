Siêu sao Erling Haaland trở thành nhân vật trong game Clash of Clans

Sự hợp tác này sẽ biến Erling Haaland trở thành nhân vật "Man di Vương" nổi tiếng trong Clash of Clans. Đây là một phần trong mùa mới của game này với chủ đề bóng đá. Đây là lần đầu tiên một nhân vật dựa trên người thật được thêm vào trò chơi nổi tiếng có hơn hai tỉ lượt tải này.

Người hâm mộ sẽ có thể vào vai Haaland trong Clash of Clans từ hôm nay 1.5 và tận hưởng vô số tính năng theo chủ đề bóng đá xuất hiện trong trò chơi suốt cả tháng, bao gồm các nhân vật quân đội đặc biệt và các sự kiện huy chương. Như một thử thách thú vị khác, người hâm mộ cũng sẽ có cơ hội đánh bại ngôi làng trong trò chơi của Haaland.

Được biết, ngoài việc chơi bóng đá giỏi, Haaland còn thường xuyên giải trí bằng các trò chơi điện tử. Tiền đạo của Man City còn là một người hâm mộ lâu năm của Clash of Clans. Khác với việc thường xuyên tấn công đối thủ trên sân cỏ, Haaland cũng phòng ngự rất cừ ngôi làng ấn tượng của mình trong Clash of Clans. Cũng vì tình yêu với game này, Haaland quyết định đồng ý hợp tác với Clash of Clans.

Clash of Clans và Haaland cũng thể hiện mối quan hệ hợp tác mới của mình bằng một đoạn video giới thiệu theo phong cách điện ảnh hoành tráng trên nền nhạc theo ý của Haaland. Đoạn giới thiệu cho thấy một Haaland đời thực gặp gỡ các nhân vật trong trò chơi trước khi bị hút vào thế giới hoạt hình của Clash of Clans.

Erling Haaland hào hứng cho biết: "Thật khó để giữ kín chuyện này nhưng tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể kể về mối quan hệ hợp tác với Clash of Clans. Tôi là một fan cuồng nhiệt của trò chơi này trong một thời gian dài và biết mọi thứ về nó. Vì vậy việc xuất hiện với tư cách là một nhân vật trong trò chơi thực sự rất tuyệt".

Stuart McGaw (Tổng giám đốc Clash of Clans), cho biết: "Khi chúng tôi nghe nói Erling Haaland là người hâm mộ trò chơi của chúng tôi và anh ấy muốn hợp tác, đó thực sự là một kịch bản trong mơ. Đội ngũ của chúng tôi đã làm mọi cách để đưa một trong những vận động viên thể thao giỏi nhất thế giới thực vào thế giới trò chơi, để ngườichơi có thể tận hưởng khoảnh khắc thực sự đặc biệt".

Clash of Clans cũng sẽ công bố thêm những tin tức thú vị hơn về bóng đá, như một phần của mối quan hệ hợp tác với Erling Haaland.