Siêu thị tung 'deal' giá hời cho sản phẩm mùa tựu trường

Hơn 2.000 sản phẩm mùa tựu trường giảm giá đến 50%

Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập tại TP.HCM do Sở Công thương TP.HCM triển khai thực hiện. Năm học 2025 - 2026, Saigon Co.op đăng ký bình ổn nhóm hàng đồng phục học sinh (38.400 bộ), tập viết (800.000 quyển), giá đảm bảo thấp hơn ít nhất 5% so với giá bình quân cùng thời điểm, cùng tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời, nhiều sản phẩm bình ổn mùa tựu trường của các thương hiệu khác như Hami, Mr Vui, Vĩnh Tiến… cũng được Co.opmart, Co.opXtra dành riêng khu vực kinh doanh thuận lợi để có thể nhanh chóng tiếp cận khách hàng ngay khi bước vào khu tự chọn.

Hàng bình ổn tại Co.opmart có giá đảm bảo thấp hơn ít nhất 5% so với giá bình quân cùng thời điểm

Không dừng lại ở chương trình bình ổn, Saigon Co.op chủ động thiết kế hoạt động dành riêng cho hàng triệu học sinh sinh viên cả nước. Theo đó, từ nay đến ngày 13.8, trên 800 điểm bán trên toàn gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.oponline, Sense city, Sense market… tổ chức chương trình "Deal tựu trường - Giá yêu thương" giảm giá đậm từ 30% đến 50% cho các sản phẩm học đường như tập viết, ba lô túi xách, đồng phục học sinh, giày dép, bình nước nhựa, đèn led, bút các loại… Hàng được tinh chọn sản xuất trong nước chất lượng cao, giá cả ổn định.

Cụ thể, các sản phẩm cặp đa năng, balo teen, đồng phục học sinh, đồ lót nữ, áo sơ mi, quần tây, bàn học sinh, ghế nhựa, đèn bàn học… giảm giá từ 20% đến 30% chỉ còn từ 59.900 đồng đến 349.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, các bậc phụ huynh là khách hàng thành viên Saigon Co.op cấp độ đồng/bạc/vàng/bạch kim có cơ hội được nhân 5 số điểm thưởng khi mua các sản phẩm có icon "x5 số điểm" cho con em với hóa đơn chỉ từ 10.000 đồng trở lên…

Tiệc sale đón mùa tựu trường

Để trang bị cho các em học sinh sinh viên một thể chất khỏe mạnh tinh thần sảng khoái sẵn sàng cho năm học mới sắp bắt đầu, Co.opmart, Co.opXtra thực hiện chương trình "Tiệc sale đón mùa tựu trường" áp dụng mức giá ưu đãi chỉ từ 2.800 đồng đến 259.000 đồng các sản phẩm ready-to-cook. Chẳng hạn, lẩu tokbokki, cá viên, giò lụa quết, lẩu hải sản, gà chips, khoai tây đông lạnh cắt sợi, ba rọi xông khói, bánh mandu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng milo, ovaltine, hồng trà đào, trà xanh mật ong, sữa uống Nutri Boost, nước trà bí đao, yến sào, nước ion, thức uống malto cá loại… Bên cạnh đó, các sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe như sữa các loại, các chế phẩm từ sữa, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng… ưu đãi giá hời chỉ từ 4.300 đồng đến 103.000 đồng/sản phẩm.

Saigon Co.op đăng ký bình ổn nhóm hàng đồng phục và tập viết

Các chương trình khuyến mãi nổi bật từ nay đến 13.8 gồm "Hàng nhãn riêng Co.op "Mua càng nhiều - Giảm càng sâu" áp dụng cho các sản phẩm thuộc dòng nhãn Co.op Finest, Co.op Select áp dụng mua sản phẩm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 với giá ưu đãi chỉ từ 7.500 đồng đến 79.000 đồng… Dịp này, các sản phẩm thực phẩm tươi sống cũng luân phiên giảm giá từ 15% đến 20% áp dụng cho các sản phẩm mình cá thu, cá lóc đen làm sạch, gà ta tứ quý, ức gà phi lê, trứng gà nướng, trứng gà tươi vỉ 10 trứng, thịt heo xay, táo Fuji Nam phi, táo Envy New Zealand, bánh mì Otto các loại… cung cấp các loại vitamin để tăng cường sức đề kháng cho các em học sinh, sinh viên sẵn sàng cho một năm học mới nhiều hứng khởi.

Hay chương trình "Bếp ta món ta" dành cho các sản phẩm chế biến nấu chín, sơ chế tẩm ướp thuộc thương hiệu "Co.op Ready - Sẵn sàng cho bữa ăn ngon" gồm đùi gà góc tư quay, thịt heo xay tẩm ướp, mắm ruốc xào thịt, gà ta hấp hành, thịt kho trứng, salad trộn, với giá khuyến mãi hấp dẫn chỉ từ 21.000 đồng đến 249.000 đồng…

Khách hàng còn được tặng thêm phiếu mua hàng trong chương trình "Quà liền tay - Say mê mua sắm"; mua hàng giảm giá đậm sâu lên đến 58% trong "Shopping Season 2025 -Thỏa sức mua - Đua sức sắm" hoặc mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 …

Song song với hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op cũng không ngừng phát huy vai trò doanh nghiệp vì cộng đồng. Vào sáng ngày 4.8, Saigon Co.op đã phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM triển khai chương trình trách nhiệm xã hội thường niên mang tên "Nụ cười của bạn, hạnh phúc của chúng tôi", trao tặng 15 suất phẫu thuật hàm mặt miễn phí và 30 phần quà nhu yếu phẩm cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức và tính đến nay đã hỗ trợ hơn 150 ca phẫu thuật miễn phí và trao gần 400 phần quà, góp phần thắp lên nụ cười và hy vọng cho nhiều trẻ em không may mắn.

