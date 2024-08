'Siêu thượng lưu thầm lặng'

Phong cách sống xa hoa đã có mặt tại Đà Nẵng

Xu hướng này đã bước vào thị trường bất động sản, mang đến sản phẩm thượng hạng với tiện ích và dịch vụ đặc quyền, được cá nhân hóa với trải nghiệm sống chưa từng.

Xa xỉ thầm lặng không chỉ là phong cách mà còn là triết lý sống của giới tinh hoa, nơi họ tìm thấy sự thanh bình và sang trọng đích thực, thể hiện đẳng cấp và tận hưởng cuộc sống cùng cộng đồng xứng tầm.

Điểm đến hấp dẫn, đắc địa, chốn mong về

Khu biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng (tên pháp lý dự án: The Nam Khang Resort Residences - Giai đoạn 1) tọa lạc trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 15 phút, được bậc thầy phong thủy chỉ điểm là chốn bằng an, nơi đất lành chim đậu, đắc địa đến kinh ngạc, bao quanh bởi các Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận: Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn và các sân golf đẳng cấp, do các huyền thoại quốc tế phác hoạ. Bãi cát trắng nguyên sơ trải dài như đến tận chân trời và bờ biển trong vắt như để đảm bảo vị thế của Đà Nẵng là một điểm đến giải trí hàng đầu và cũng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Sở hữu biệt thự biển vô thời hạn

Khu biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng tự hào gia nhập vào danh mục đầu tư độc quyền và uy tín, được kiêu hãnh chọn lọc trong nhóm biệt thự quyền quý và hiếm hoi mộng tưởng chỉ có 20 căn biệt thự biển bát ngát, với cảm hứng thiết kế từ những tài danh quyền lực nhất thế giới và hưởng thụ dịch vụ huyền thoại của Mandarin Oriental.

Khi thị trường địa ốc chững lại, Mandarin Oriental, Đà Nẵng trỗi dậy như khu biệt thự biển sở hữu đất ở vô thời hạn và là phiên bản giới hạn có một không hai. Đây là cơ hội đầu tư hiếm hoi, vì chỉ vài năm sau, tài sản quý báu này dễ dàng sinh lời gấp nhiều lần.

Tinh hoa tạo nên từ các huyền thoại tư vấn quyền lực

Để hiện thực ý tưởng thiết kế siêu thượng lưu của Khu biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng, dự án được cẩn trọng đầu tư nghiên cứu và thiết kế bởi những huyền thoại tư vấn tài hoa, từ kiến trúc, thiết kế đến cảnh quan, ánh sáng, nội thất, giám tuyển nghệ thuật…

Hành trình thiết kế tổng thể hài hòa giữa thiên nhiên với đẳng cấp xa hoa, tối đa hóa sự riêng tư và đảm bảo cảm giác độc quyền thực thụ của khu biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng. Nội thất được hình thành từ Yabu Pushelberg, New York, mang lại niềm ung dung tự tại chỉ thấy khi sống tại gia. Khu vực nhà hàng được phác thảo bởi Silver Fox, Singapore, chuyên gia Thiết kế Ẩm thực tên tuổi, hòa trộn được mối liên hệ giữa lòng hiếu khách với môi trường, ưu tiên sự thoải mái của khách hàng. Hệ thống chiếu sáng đặc trưng do Flaming Beacon, Australia thể hiện tâm tư và cảm xúc của mỗi chủ nhân. Intaran, Indonesia với kinh nghiệm sâu rộng về Kiến trúc Cảnh quan, nâng cao sự tinh tế tổng thể của khu nghỉ dưỡng.

Đãi ngộ đặc quyền

Chủ sở hữu được hưởng đặc quyền Residences Elite, một chương trình công nhận đặc biệt với đội ngũ quản gia chuyên nghiệp, cung cấp nhiều lợi ích, tiện nghi và trải nghiệm riêng biệt cho thượng khách Mandarin Oriental (M.O Fans). Chương trình này tạo ra giá trị độc đáo và làm nổi bật vị thế của chủ nhân trong cộng đồng thượng lưu, cả tại nơi lưu trú và khi du lịch đến các khách sạn Mandarin Oriental trên toàn thế giới.

Hành trình đến một lối sống mộng tưởng

Hãy cùng sống với phong cách siêu thượng lưu thầm lặng trong cộng đồng tinh hoa toàn cầu, sở hữu lâu dài một di sản độc bản với chỉ 20 căn biệt thự biển mênh mông. Đây là nơi khơi dậy những ký ức rực rỡ với dịch vụ chu đáo và thấu hiểu. Hạnh phúc là khi ta có thể chinh phục những ước mơ qua việc thiết kế một câu chuyện vô song, đạt đến sự đơn giản tinh tế của vẻ đẹp đích thực. Một chân trời giấc mơ vô hạn sẽ xuất hiện ở bờ Biển Đông vào đầu Xuân 2026, tại Mandarin Oriental, Đà Nẵng.

Mỗi dinh thự 3 - 4 phòng ngủ có diện tích đất từ 900m² đến 1.200m², diện tích xây dựng từ 430m² đến 600m², với hồ bơi vô cực trong sân vườn cây trái yên tĩnh.

Để đặt chỗ và thăm biệt thự mẫu, xin vui lòng gọi (+84) 918 90 77 99 hoặc email sale@thenamkhang.vn hoặc truy cập www.mo-residencesdanang.com

Giới thiệu về Tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental

Tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental - nhà đầu tư, chủ sở hữu và điều hành đoạt nhiều giải thưởng về khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu biệt thự đẳng cấp nhất thế giới, vừa được Luxury Travel Intelligence xếp hạng là thương hiệu khách sạn thượng lưu số 1 thế giới vào tháng 10.2023, vượt qua các tên tuổi lẫy lừng cùng ngành như Aman, Four Seasons, Rosewood, Six Senses… (theo nhật báo South China Morning Post). Được công nhận nhờ các đặc tính riêng biệt, mỗi điểm đến của Mandarin Oriental phản ánh di sản phương Đông, văn hóa bản địa và thiết kế độc đáo. Sứ mệnh của tập đoàn là mang lại hạnh phúc và truyền cảm hứng cho khách hàng thông qua dịch vụ hoàn hảo, tận tâm và chu đáo.