Siêu ứng dụng, siêu tiện lợi cho người dân

Giờ đây, VNeID đã âm thầm thay đổi thói quen của hàng triệu người dân, biến những thủ tục hành chính vốn đi liền với khái niệm "chờ đợi" trở nên gọn nhẹ chỉ bằng một cái chạm màn hình.

Ứng dụng VNeID đã được tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Nhẹ ví", nhẹ cả thân vì hết lo xếp hàng

Từ ngày mai (8.6), Thông tư số 37/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện do Bộ Công an ban hành chính thức có hiệu lực. Quy định mới cho phép chủ xe nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp qua VNeID và ứng dụng (app) giao thông số VNeTraffic. Theo đó, người dân nhận kết quả đăng ký xe có thể thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công; qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe. Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic. Như vậy, thay vì trước đây sau khi bấm biển số, người dân phải đợi vài ngày làm việc rồi lên lại cơ quan công an để bấm số xếp hàng nhận "cà vẹt" (đăng ký xe) bằng giấy/thẻ nhựa, thì nay kết quả bản điện tử sẽ được trả thẳng về tài khoản VNeID và VNeTraffic. Người dân có thể ngồi nhà nhận kết quả, còn bản cứng nếu thích thì đăng ký chuyển phát nhanh về tận cửa.

Khi lưu thông ngoài đường, nếu gặp Công an kiểm tra hành chính, chủ phương tiện chỉ cần mở ứng dụng VNeID hoặc VNeTraffic xuất trình chứng nhận đăng ký xe điện tử. CSGT sẽ quét mã QR là có thể xác minh toàn bộ thông tin hợp pháp. Thông tin ra đường khỏi lo mang "cà vẹt" làm nức lòng các chủ phương tiện, nhất là khi chỉ trước đó hơn 1 tuần, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 744 về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, chủ xe không phải nộp bản sao hay xuất trình bản gốc giấy chứng nhận/sổ kiểm định; thay vào đó có thể sử dụng giấy đăng ký xe tích hợp trên VNeID khi đi đăng kiểm hoặc khi làm các thủ tục liên quan. Thông qua việc tra cứu dữ liệu số, thời gian giải quyết các hồ sơ TTHC sẽ được rút ngắn đáng kể.

Ngoài ra, theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ 1.1.2027, ô tô cũng sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.

Nhìn chung, có VNeID, tình trạng mỗi chủ xe phải xếp riêng 1 chiếc ví/túi đựng tập giấy tờ xe trong cốp đã chính thức lùi vào dĩ vãng. Trước khi "lột xác" giấy tờ ngành vận tải đường bộ, siêu ứng dụng quốc gia VNeID cũng đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho vấn đề thủ tục ngành hàng không.

Xây dựng VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia là cần thiết trong thời kinh tế số ẢNH: TUYẾN PHAN

Tại các sân bay, hình ảnh những hàng dài hành khách lóng ngóng tìm kiếm vé, CCCD đã dần được thay thế bằng quy trình sinh trắc học hiện đại. Công nghệ này không chỉ dành cho những người trẻ "sành" công nghệ, mà còn đang trở thành "cứu tinh" cho các hành khách trung niên - những người vốn rất ngại thủ tục sân bay rườm rà vì ít di chuyển. Cô Thanh Hiền (53 tuổi, ngụ Hà Nội) cả năm mới đi máy bay vài lần vào TP.HCM thăm con. Trước đây, mỗi chuyến bay với cô là một hành trình căng thẳng từ việc sợ cầm nhầm giấy tờ, sợ đứng nhầm hàng, cho đến việc check-in online, gửi hành lý, soi chiếu an ninh… Nhưng lần này đã khác.

Được con gái hướng dẫn làm thủ tục trước trên VNeID, cô Hiền đi thẳng vào làn ưu tiên sử dụng xác thực sinh trắc học. Không cần xếp hàng dài chờ đợi mỏi chân, cô chỉ cần bước đến trước máy quét, nhìn thẳng vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt và tự động đối chiếu với dữ liệu trên VNeID. "Tôi cứ nghĩ phải xuất trình hết giấy này đến thẻ nọ như mọi khi, ai dè nhân viên bảo cứ nhìn vào màn hình là xong. Chưa đầy 30 giây, cửa an ninh mở ra, tôi đi thẳng vào trong mà không cần lật đật mở túi tìm căn cước, thậm chí điện thoại cũng không cần lôi ra luôn. Dữ liệu tích hợp hết vào rồi. Quá nhanh và thong thả!", cô Thanh Hiền chia sẻ. Tiện ích quét sinh trắc học này không chỉ giải phóng người dân khỏi nỗi lo quên hay mất giấy tờ, mà còn giảm tải áp lực đáng kể cho lực lượng an ninh hàng không, rút ngắn thời gian làm thủ tục vào các khung giờ cao điểm một cách tối đa.

Tương tự, việc kiểm tra và xác thực số điện thoại di động trên VNeID cũng khá đơn giản. Thay vì phải chạy ra tận cửa hàng, người dân chỉ cần truy cập "Số điện thoại" trong mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID, rà soát danh sách thuê bao đã tích hợp và xác nhận tình trạng sử dụng của từng số.

Siêu bản đồ số trong tương lai

Không dừng lại ở những tiện ích cơ bản, lộ trình phát triển của VNeID trong năm nay đang hướng tới việc bao phủ toàn diện hơn nữa các nhu cầu sát sườn của người dân. Mục tiêu chiến lược trong năm nay là đẩy mạnh tỷ lệ xử lý hồ sơ qua mạng. Cụ thể, hệ thống đặt mục tiêu đưa tối thiểu 50% dịch vụ công trực tiếp liên quan đến người dân lên mức độ toàn trình (người dân không cần đến cơ quan hành chính). Đặc biệt, hướng tới mục tiêu 70% các dịch vụ công thiết yếu (như đăng ký cư trú, cấp đổi giấy phép lái xe, khai sinh, khai tử, công chứng bưu điện...) được người dân tự nguyện lựa chọn thực hiện qua VNeID.

Ứng dụng VNeID đã được tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân. Trong ảnh: Hành khách xác thực sinh trắchọc sau khi làm thủ tục trước trên VNeID, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Chẳng hạn, một vấn đề đang được quan tâm và người dân phải thực hiện là xác thực SIM chính chủ. Theo Cục Viễn thông (Bộ KH-CN), đến đầu tháng 5 có khoảng 25 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên VNeID nhưng vẫn chưa được người dùng xác nhận tình trạng sử dụng chính chủ. Như vậy hiện nay, người dân có tài khoản VNeID nên kiểm tra và thực hiện sớm cập nhật để tránh bị ngừng dịch vụ một chiều từ ngày 15.6. Thông qua VNeID, người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình, từ đó xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện, làm rõ các số không thuộc quyền kiểm soát và loại bỏ các số này một cách dễ dàng và thuận tiện. Việc kiểm tra và xác thực số điện thoại di động trên VNeID khá đơn giản. Người dân truy cập "Số điện thoại" trong mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID, rà soát danh sách thuê bao đã tích hợp và xác nhận tình trạng sử dụng của từng số. Trường hợp không hoàn tất các bước xác thực theo yêu cầu, thuê bao có thể bị khóa chiều gọi đi, sau đó bị khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định.

Tương tự, thay vì phải thực hiện photocopy công chứng hàng loạt học bạ, bằng cấp mỗi khi làm TTHC hay xin việc, từ nay người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo Nghị định 88/2026, việc tạo lập và sử dụng dữ liệu GD-ĐT, hệ thống giáo dục quốc dân sẽ tiến hành thu nhận và lưu giữ "Hồ sơ học tập suốt đời" của mỗi cá nhân. Các dữ liệu này không chỉ đơn thuần là bằng tốt nghiệp mà bao quát toàn bộ lộ trình học tập, bao gồm: học bạ điện tử ghi nhận quá trình học tập, kết quả rèn luyện của học sinh bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên. Văn bằng, chứng chỉ: các loại bằng tốt nghiệp các cấp học, chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả đại học, nghề nghiệp: thông tin điểm số, kết quả học tập tại các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thành tích và giải thưởng: các thông tin chứng nhận giải thưởng, thành tích học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, hồ sơ học tập trên VNeID còn có các dữ liệu khác như thông tin công nhận văn bằng nước ngoài, chứng nhận kết quả đánh giá năng lực và xác nhận đang theo học tại các cơ sở giáo dục…

Theo kế hoạch nâng cấp và mở rộng tiện ích của Bộ Công an, trong năm 2026, VNeID sẽ chính thức tích hợp và đưa lên hệ thống hàng loạt tiện ích dân sinh mới như: ví vé điện tử (bao gồm vé tàu hỏa, vé xe khách liên tỉnh, vé máy bay) cho phép người dân mua, lưu trữ và quét mã kiểm tra vé trực tiếp trên ứng dụng mà không cần qua ứng dụng trung gian hay in vé giấy. Đồng thời, các thông tin về hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ bảo hiểm xã hội cũng sẽ được đồng bộ sâu hơn, giúp người dân đi khám chữa bệnh, giải quyết chế độ thai sản, thất nghiệp mà hoàn toàn không cần mang theo sổ giấy...

Siêu ứng dụng trong thời kinh tế số

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, nhận xét: nhiều dịch vụ trên VNeID đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình thực hiện, nhất là những tiện ích cơ bản hay hành chính công. Thông qua việc giải quyết các thủ tục trên VNeID, người dân không còn phải chạy đôn chạy đáo qua nhiều phòng ban hay nhiều sở ngành như trước đây. Đáng chú ý, việc xử lý một cửa tích hợp này giúp người dân biết được cụ thể hồ sơ đang được xử lý như thế nào, hồ sơ có bị tắc nghẽn chỗ nào hay bao lâu có kết quả... Những thông tin cụ thể đó sẽ giúp người dân yên tâm hơn so với trước đây khi nộp hồ sơ trực tiếp thì có thể thông tin phản hồi còn "tù mù", không biết khi nào có kết quả…

Việc xây dựng một siêu ứng dụng quốc gia là việc cực kỳ quan trọng để tập trung quản lý dữ liệu, số hóa dịch vụ công và từ đó mang lại sự tiện lợi cho người dân cũng như công tác quản lý nhà nước. Khi dữ liệu tập trung thì việc quản lý tốt hơn, chống được tình trạng gian lận, tội phạm trên không gian mạng. Hơn nữa, việc xử lý công việc của bộ máy hành chính công cho người dân sẽ nhanh hơn, chính xác hơn.

"Trong thời đại chuyển đổi số, kinh tế số thì việc xây dựng tập trung dữ liệu quốc gia là điều quan trọng. Thông qua siêu ứng dụng VNeID thì tốc độ xử lý của các công chức thậm chí không bị bó buộc trong 8 giờ hành chính như cơ chế cũ trước đây. Khi đó quá trình xử lý được mở rộng mọi lúc mọi nơi, có thể lên đến 24 giờ trong ngày nên giúp gia tăng năng suất và hiệu quả công việc lên gấp nhiều lần. Điều này rõ ràng mang lại lợi ích cho người dân và nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn", ông Võ Đỗ Thắng cho hay.

Cũng đánh giá sự cần thiết để xây dựng VNeID thành một siêu ứng dụng quốc gia, đặc biệt trong thời kinh tế số, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet VN, cho rằng siêu ứng dụng này sẽ là tham chiếu gốc để quản lý người dùng trên tất cả nền tảng khác. Đây là lợi thế lớn nhất của VNeID bởi đảm bảo tính tin cậy, chống gian lận, lừa đảo trong môi trường mạng. Đặc biệt, lợi thế lớn nhất và cũng là mục tiêu chính khi xây dựng VNeID là xây dựng mối quan hệ tương tác giữa Chính phủ với người dân, trong đó các dịch vụ hành chính công là một phần không thể thiếu.

Trong tương lai, để phát triển VNeID thành một siêu ứng dụng thì có thể mở rộng ra nhiều dịch vụ khác (có thể bao gồm dịch vụ kinh doanh và không kinh doanh). Tuy nhiên, các dịch vụ mang tính kinh doanh không phải là mục tiêu vì đây là dịch vụ, ứng dụng của nhà nước. Để các dịch vụ được cung cấp trên VNeID thật sự "sống" với người dân thì theo ông Liên, điều quan trọng nhất là phải có phương án triển khai, trong đó hiệu quả kinh tế là quan trọng hàng đầu. Sau đó là yếu tố đáp ứng chuẩn mực của một siêu app như các vấn đề kỹ thuật gồm kết nối ổn định, dễ dàng, bảo mật cao… Việc xây dựng thành công siêu app này cũng có thể được xem là một cách đánh giá, trắc nghiệm yếu tố ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong cơ quan quản lý nhà nước.

100% người dân cả nước sẽ được tiếp nhận các khoản hỗ trợ trên VNeID Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký Quyết định số 940 phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, có hiệu năng xử lý lớn, khả năng mở rộng linh hoạt nhờ ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế; cung cấp cả mô hình tập trung cho các ứng dụng cơ bản, ứng dụng lõi; mô hình phân tán cho các ứng dụng thành phần, có thể kết hợp công - tư; ưu tiên các ứng dụng thiết yếu. Bảo đảm dễ sử dụng, thuận tiện, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2028, 100% người dân cả nước, bao gồm cả người nước ngoài đã đăng ký, sẽ được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID. Cùng với đó, tích hợp 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử; 100% thuê bao di động được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID. Khi đó, siêu ứng dụng cũng sẽ bước đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và trải nghiệm số cho người dùng. Cụ thể, 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu đến năm 2030, 70% người dùng sử dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt trên VNeID. Khi hoàn thiện vào năm 2045, 100% tiện ích, dịch vụ trên siêu ứng dụng này sẽ được tích hợp AI nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng bao gồm các kỹ năng số khác nhau.