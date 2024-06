Aston Martin DB12 cho phép điều chỉnh can thiệp của hệ thống ESP với 4 chế độ, người lái có thể dễ dàng thay đổi chế độ phù hợp với điều kiện đường hoặc phong cách lái xe khác nhau bao gồm: Wet, On, Track và Off. Bên cạnh đó là 5 chế độ lái giúp dễ dàng tinh chỉnh khả năng vận hành của động cơ và hộp số, hệ thống treo, hệ thống lái theo ý muốn.