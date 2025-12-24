Signify 4 năm liền đạt giải Hiệu suất Năng lượng cao nhất

Giải thưởng do Bộ Công thương phối hợp với VECEA (Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam) tổ chức, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu có đóng góp nổi bật trong tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam nhận giải thưởng do Bộ Công thương trao tặng

Vì sao Signify được vinh danh liên tục?

Sản phẩm LED siêu tiết kiệm & hiệu suất cao: Với các dòng đèn như Philips Master MAS LEDtube, LED Streetlight, LED Downlight, LED Fortimo và LED Bright, Signify đã mang đến giải pháp chiếu sáng với hiệu suất ánh sáng vượt trội, giúp tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với đèn LED thông thường, đồng thời đạt hiệu suất chiếu sáng cao (lên đến 200 lm/W).

Tuổi thọ dài - giảm chi phí vận hành, bảo trì: Các sản phẩm này có tuổi thọ lên tới 100.000 giờ, giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế, đồng thời đảm bảo ổn định ánh sáng trong thời gian dài.

Các sản phẩm này có tuổi thọ lên tới 100.000 giờ, giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế, đồng thời đảm bảo ổn định ánh sáng trong thời gian dài. Giảm phát thải & góp phần vào mục tiêu Net Zero: Việc thay thế hệ thống chiếu sáng truyền thống bằng LED hiệu suất cao không chỉ giảm tiêu thụ điện mà còn giúp cắt giảm lượng phát thải CO₂ - đóng góp thiết thực cho cam kết phát triển xanh của doanh nghiệp và quốc gia. Các sản phẩm Signify đưa ra, còn công bố cụ thể các báo cáo EPD (báo cáo tác động môi trường), đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ thông tin cho chủ đầu tư, người tiêu dùng đưa ra lựa chọn hợp lý.

Ứng dụng đa dạng - từ nhà máy, kho bãi đến văn phòng & công trình công cộng: Giải pháp của Signify phù hợp với nhiều môi trường: văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, khu công nghiệp, trung tâm thương mại... nơi chiếu sáng liên tục và tiêu thụ năng lượng lớn.

Một trong những công trình tiêu biểu ứng dụng giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, Signify và DEEP C Industrial Zones hợp tác thay thế các dòng sản phẩm đèn truyền thống qua LED thông minh tại các khu công nghiệp của DEEP C ở Hải Phòng và Quảng Ninh, ước tính tiết kiệm đến 45% tổng mức tiêu thụ điện năng và góp phần giảm phát thải CO₂.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, BTC vinh danh những công ty đã tham gia chương trình Gian Hàng Xanh, trưng bày các giải pháp tiết kiệm năng lượng tới người tiêu dùng tại hơn 20 trung tâm thương mại, điện máy trên cả nước.

Không chỉ là ánh sáng mà còn là cam kết cho phát triển bền vững

Việc Signify được vinh danh 4 năm liên tiếp phản ánh rõ nét một chiến lược dài hạn: không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà tiên phong chuyển đổi cách Việt Nam phát triển và sử dụng năng lượng. Chiến lược này mang lại giá trị đa chiều, với doanh nghiệp, giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì; với cộng đồng và môi trường, góp phần cắt giảm tiêu thụ điện và khí thải, đồng hành cùng các mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và phát triển xanh; và với toàn ngành chiếu sáng, Signify đang thiết lập những chuẩn mực mới, thúc đẩy thị trường hướng tới hiệu suất cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và phát triển bền vững hơn.



