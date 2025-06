Signify đồng hành Hội chiếu sáng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Sau hội nghị Ban chấp hành mở rộng, với chủ đề "Chiếu sáng Việt Nam, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới", hội nghị khoa học toàn quốc do Hội chiếu sáng Việt Nam tổ chức tiếp tục quy tụ hơn 150 đại biểu là hội viên ngành chiếu sáng tham dự cùng bàn luận những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, cũng như nắm bắt xu hướng chiếu sáng thông minh, tiết kiệm năng lượng… trong nền kinh tế số tương lai. Tham gia sự kiện lần này, đại diện Signify chia sẻ nhiều giải pháp ánh sáng nổi bật cũng như những lợi ích nhìn thấy từ công nghệ chiếu sáng thông minh đang triển khai. Giải pháp của tập đoàn được ứng dụng ở các công trình trọng điểm hiện nay như nhà ga sân bay T3 (TP.HCM), cầu Nguyễn Hoàng (Huế), cầu Ba Son (TP.HCM)… cũng cho thấy một tín hiệu mới - khi ánh sáng không chỉ đảm bảo công năng mà còn tôn vinh bản sắc kiến trúc và văn hóa Việt Nam.

Là một chuyên gia về ánh sáng và cũng là thành viên tích cực trong Ban chấp hành Hội chiếu sáng Việt Nam suốt nhiều năm qua, Tổng giám đốc Signify Việt Nam - ông Phùng Hoài Dương, khẳng định: "Signify luôn ủng hộ và tham gia các chương trình của hội trong việc khuyến khích, ứng dụng các công nghệ chiếu sáng mới, hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời, chúng tôi cũng tiên phong trong việc thực hiện những chiến dịch hướng tới mục tiêu Net Zero".

Ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam chia sẻ tại hội nghị Ban chấp hành Hội chiếu sáng Việt Nam

Từng giành được nhiều giải thưởng lớn, như "Top 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam" trong chương trình Rồng vàng 2023-2024, hay giải thưởng "Sáng kiến bền vững của năm" tại GovMedia Conference and Awards 2024… thế mạnh nổi bật của Signify luôn được biết đến là các dòng đèn hiệu suất cao chuyển đổi từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang công nghệ LED, thậm chí có khả năng tiết kiệm đến 80% điện năng. Còn nhớ cuối năm ngoái, hai sản phẩm Master LEDtube T8 Ultra Efficient (UE) và Fortimo FastFlex UHE cũng giúp tập đoàn này giành thêm giải thưởng "Thương hiệu chiếu sáng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024" của Bộ Công thương. Đó cũng là năm thứ ba liên tiếp Signify nhận được giải thưởng đáng tự hào này.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt ở các thành phố lớn và khu vực công nghiệp, các giải pháp đèn LED hiệu quả tất nhiên là lựa chọn đầu tư tối ưu để giải quyết bài toán tiết kiệm điện. Đèn Master LEDtube T8 UE của Signify cung cấp, qua kiểm nghiệm thực tế cho thấy có khả năng tiết kiệm đến 44% năng lượng so với đèn LED thông thường. Tại TP.HCM, Tổng công ty May Nhà Bè và một số đơn vị khác đã và đang nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng việc sử dụng đèn Master LEDtube T8 UE. Hướng đầu tư đó trước mắt giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện, về lâu dài cũng góp phần tích cực vào việc giảm phát thải CO₂, hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Dòng sản phẩm thứ 2 của Signify được vinh danh là mô-đun tích hợp Fortimo FastFlex UHE có hiệu suất vượt trội lên đến ≥200 lm/W, là một trong những mô-đun chiếu sáng tiên tiến nhất hiện nay. Về kỹ thuật, đây là thành phần quan trọng trong cấu tạo của các bộ đèn, đóng vai trò quyết định trong việc mang lại chất lượng chiếu sáng tối ưu, đáp ứng tốt các yêu cầu chiếu sáng ở những không gian lớn như nhà xưởng, kho bãi hoặc khu vực giải trí ngoài trời, nhờ khả năng chiếu sáng đồng đều và độ sáng cao. Bên cạnh đó, Fortimo FastFlex UHE cũng đem đến cho các nhà sản xuất đèn tại Việt Nam một nguồn cung cấp mô-đun chất lượng cao để tích hợp vào các bộ đèn, mở ra thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng nội địa.

Signify giới thiệu dòng sản phẩm hiệu suất cao Philips Ultra Efficient, đèn êm dịu bảo vệ mắt Philips EyeComfort tại sự kiện

Đáng chú ý, trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu hiện nay, Signify với lịch sử gần 135 năm trong ngành công nghiệp chiếu sáng cùng với sứ mệnh "khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng vì cuộc sống tươi sáng và một thế giới tốt đẹp hơn" đã tiên phong đặt mục tiêu Net Zero làm ưu tiên chiến lược hàng đầu. Trong ngắn hạn, Signify giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và hướng đến dài hạn giảm 90% lượng phát thải vào năm 2040 ở cả ba phạm vi (phạm vi 1 - phát thải trực tiếp, phạm vi 2 - phát thải từ năng lượng mua và phạm vi 3 - phát thải từ chuỗi cung ứng).

Đại diện Signify Việt Nam chia sẻ về mục tiêu Net Zero của tập đoàn

Doanh nghiệp còn phát triển nền tảng IoT kết nối thông minh như hệ thống Interact. Giải pháp này được tích hợp trên nhiều lĩnh vực, từ chiếu sáng đô thị đến văn phòng và nhà máy, giúp tiết kiệm thêm 30% năng lượng, nâng tổng mức tiết kiệm lên đến 80%. Trong công nghiệp, Signify đề xuất sử dụng nền tảng Interact để hỗ trợ quản lý ngữ cảnh từ xa, giám sát hệ thống chiếu sáng và tối ưu hóa năng lượng. Với tính năng mở, nền tảng này dễ dàng kết nối với các phần mềm bên thứ ba.