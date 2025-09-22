Signify ra mắt đèn chiếu sáng ngoài trời cao cấp, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu

Sản phẩm mới khẳng định cam kết của Signify về việc phát triển các giải pháp chiếu sáng bền vững chất lượng cao, hệ thống kết nối và dịch vụ được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Với nhiều sản phẩm chiếu sáng chuyên nghiệp khác sẽ được giới thiệu trong thời gian tới, sự kiện lần này đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thương hiệu Signify trong danh mục chiếu sáng chuyên nghiệp, bên cạnh những thương hiệu toàn cầu đã quen thuộc như Philips và Color Kinetics.

Signify chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên riêng của tập đoàn

SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini là giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, kết nối, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ lối đi xe đạp, khuôn viên trường học cho đến khu vực dành cho người đi bộ. Phiên bản mini được thiết kế theo hướng tuần hoàn, với thân nhôm đúc nguyên khối, trong đó 80% là vật liệu tái chế. Đèn được tích hợp cảm biến đa chức năng phát hiện chuyển động, hỗ trợ điều chỉnh độ sáng theo mức độ hoạt động xung quanh. Đặc biệt, bộ sạc giúp đèn hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời trong ngày nắng, hoặc kết hợp nguồn điện lưới trong ngày nhiều mây. Ngoài ra, tấm pin mặt trời phụ dạng đứng có thể lắp thêm để tăng khả năng tích năng lượng vào mùa đông. Cả hai phiên bản chuẩn và mini đã có mặt tại thị trường châu Âu từ ngày 15.9.2025.

Đèn pha LED Actistar sẽ giúp chiếu sáng sân vận động và trung tâm thể thao đạt hiệu quả tối ưu hơn trong tương lai

GreenVision Xceed Pro là giải pháp chiếu sáng đường phố linh hoạt, thích ứng cho cả khu vực nông thôn lẫn đô thị. Thiết kế module bền bỉ giúp dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội. Với hiệu suất cao và khả năng phân bổ ánh sáng tối ưu, đèn hỗ trợ các thành phố đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn đáp ứng yêu cầu chiếu sáng ở các khu vực nhạy cảm về môi trường, với tùy chọn nhiệt độ màu với phổ ánh sáng xanh thấp.

Actistar – đèn pha LED cao cấp cho khu vực ngoài trời và trung tâm thể thao có hiệu suất mạnh mẽ với công nghệ kiểm soát quang học cao. Thiết kế module có thể điều chỉnh giúp giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho nhiều kịch bản chiếu sáng khác nhau, đảm bảo tầm nhìn tốt hơn cho cả vận động viên lẫn khán giả. Với các lựa chọn phù hợp cho nhiều quy mô dự án từ sân thể thao cộng đồng đến các sân vận động lớn – Actistar mang lại giải pháp chiếu sáng chất lượng cao, đáng tin cậy. Các sản phẩm này cũng đã có mặt tại các châu lục Á, Úc, Phi và Nam Mỹ từ 15.9.

Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á

Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào phát huy vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới, hiệu suất và phát triển bền vững, với danh mục sản phẩm chiếu sáng thông minh, kết nối và dịch vụ toàn diện dưới nhiều thương hiệu uy tín. Việc ra mắt các dòng đèn chiếu sáng ngoài trời cao cấp mang thương hiệu Signify lần này là bước tiến quan trọng, đặt thương hiệu Signify ở vị trí trung tâm trong danh mục chiếu sáng chuyên dụng của chúng tôi."

Dịp này, Signify cũng đã cập nhật website chính thức www.signify.com, trở thành trung tâm thông tin cho các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng - bao gồm bóng đèn, bộ đèn, phần mềm chiếu sáng kết nối và dịch vụ. Trước đó, Signify MyCreation và Signify Interact cũng đã được tích hợp chung thương hiệu Signify, đánh dấu bước chuyển đổi đầu tiên trong chiến lược này.

Signify là tập đoàn hàng đầu toàn cầu về chiếu sáng chuyên dụng, dân dụng và chiếu sáng kết nối vạn vật (Internet of Things). Những sản phẩm mang thương hiệu Philips, hệ thống chiếu sáng có kết nối Interact và các dịch vụ dựa trên dữ liệu của Signify giúp tạo ra giá trị kinh doanh, mang đến sự thay đổi cho nhà ở, cao ốc và các khu vực công cộng đô thị.