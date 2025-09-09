Signify thúc đẩy công nghiệp xanh bằng năng lượng thông minh

Trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh, việc ứng dụng năng lượng thông minh đang trở thành yêu cầu tất yếu để bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp. Tại Hải Phòng, Signify Việt Nam, tập đoàn hàng đầu thế giới về chiếu sáng đã mang đến thông điệp mạnh mẽ tại hội thảo "Kết nối năng lượng thông minh, dẫn lối tương lai xanh", thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức tài chính.

Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á phát biểu tại hội thảo

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia và đối tác quốc tế, tạo ra một diễn đàn thúc đẩy kết nối, đối thoại chính sách và chia sẻ các ứng dụng công nghệ bền vững. Từ góc nhìn khu vực, ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á, đã đưa ra những nhận định dành riêng cho thị trường Việt Nam: "Sự kiện hôm nay là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của hợp tác chiến lược giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công nghệ trong việc thúc đẩy chuyển đổi bền vững. Ở thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, những mối quan hệ hợp tác này giữ vai trò then chốt trong việc mở rộng giải pháp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các dự án chiếu sáng thông minh đã chứng minh được các tác động rõ rệt: giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm khí thải carbon và nâng cao hiệu quả vận hành. Điều này cho thấy khi tầm nhìn chiến lược gắn liền với quy trình bền vững và sự dẫn dắt quyết liệt, lợi ích mang lại sẽ vừa tức thời vừa lâu dài".

Khi trình bày những quan điểm chính từ Signify Việt Nam, ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam, đặt ra đề bài để các doanh nghiệp cùng suy ngẫm: khu công nghiệp vẫn có những khoảng trống trên mái nhà chưa lắp đặt năng lượng mặt trời, hệ thống chiếu sáng chưa được kết nối để mang đến hiệu suất cao nhất, hay cơ sở dữ liệu có hỗ trợ cho việc sử dụng năng lượng hiệu quả, đo lường về khí thải… Những điều này không chỉ làm lãng phí tài nguyên mà còn khiến chi phí sản xuất chưa được tối ưu. "Chuyển đổi sang sản xuất bền vững cùng với các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông minh sẽ là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam", ông Dương nhấn mạnh.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Signify và Deep C Industrial Zones

Tại hội thảo, Signify giới thiệu hàng loạt giải pháp chiếu sáng hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống đèn LED tiết kiệm điện, tích hợp công nghệ điều khiển thông minh. Những ứng dụng này không chỉ giảm lượng điện tiêu thụ, cắt giảm chi phí vận hành, mà còn góp phần đáng kể vào việc hạ thấp phát thải khí nhà kính - bước đi quan trọng trong lộ trình Net Zero đến năm 2050 của Việt Nam.

Cùng chia sẻ tầm nhìn, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc DEEP C Industrial Zones, đánh giá cao sự hợp tác với Signify. Ông Bruno Jaspaert, cho biết hệ thống chiếu sáng thông minh đã và đang được triển khai tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng và Quảng Ninh, hỗ trợ các nhà đầu tư theo đuổi mô hình phát triển xanh.

"Chúng tôi không chỉ lắp đặt thiết bị chiếu sáng, mà còn chung tay cùng Signify trong cam kết giảm phát thải, hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp bền vững," ông Bruno chia sẻ.

DEEP C hiện sở hữu 5 khu công nghiệp tại Hải Phòng và Quảng Ninh, thu hút hơn 160 dự án từ 12 quốc gia với tổng vốn đầu tư 8 tỉ USD. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng năng lượng tái tạo, xử lý nước tuần hoàn và các giải pháp hạ tầng xanh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Việc kết hợp giữa hạ tầng công nghiệp hiện đại của DEEP C và công nghệ chiếu sáng thông minh của Signify được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho xu thế hợp tác đa ngành từ tài chính, công nghệ đến hạ tầng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

200m đường trong KCN Deep C2, Hải Phòng được làm từ một phần rác thải nhựa

Signify hiện là tập đoàn hàng đầu toàn cầu về chiếu sáng dân dụng và chuyên dụng, đồng thời nằm trong Chỉ số phát triển bền vững DJSI suốt 8 năm liên tiếp kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Với định hướng lấy công nghệ chiếu sáng làm trọng tâm cho tiết kiệm năng lượng, Signify đang đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên con đường tiến tới sản xuất xanh, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Sự hiện diện của Signify tại các khu công nghiệp trọng điểm không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng thông minh, mà còn mở ra triển vọng để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất xanh mới của châu Á và thế giới.