Signify tổ chức sự kiện chuyển đổi xanh trong chiếu sáng cùng các doanh nghiệp Hà Lan

Sự kiện hướng đến việc kết nối các doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan đến các đối tác khắp cả nước đạt mục tiêu bền vững nói riêng và đóng góp hiện thực hóa "Không phát thải ròng" tại Việt Nam nói chung vào năm 2050.

Con người là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA năm 2022, lượng phát thải khí CO 2 từ ngành năng lượng toàn cầu tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, tương đương 36,8 tỉ tấn. Con số này báo hiệu cho tình trạng thiếu hụt năng lượng và nguy cơ biến đổi khí hậu nghiêm trọng đang diễn ra khôn lường. Tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề hơn với những đợt nắng nóng gay gắt và thường xuyên hơn cùng những vụ cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Những hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt của con người đã tạo ra khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện nay, nhiệt độ Trái đất đã tăng thêm 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và hệ quả là sự biến đổi khí hậu, khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn.

Những hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn nếu không có hành động mạnh mẽ nhằm giảm khí thải từ công nghiệp, hoạt động tiêu thụ xăng dầu, sử dụng nguyên liệu hóa thạch, từ các doanh nghiệp và các cá nhân trong các hoạt động hàng ngày. Signify, tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực chiếu sáng tin rằng, nâng cấp hệ thống chiếu sáng là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất trong hành trình giảm phát thải CO 2 và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thế giới.

Cùng tiên phong chuyển bước "Xanh" trong chiếu sáng từ hôm nay

Sự kiện Signify Innovation Day được tổ chức lần đầu tiên với chủ đề "Tiên phong chuyển bước Xanh trong chiếu sáng" nhằm mở ra không gian sáng tạo nhằm trải nghiệm và trao đổi những công nghệ, giải pháp chiếu sáng tiên tiến nhất của Signify như chiếu sáng kết nối, mô phỏng ánh sáng tự nhiên, đèn in 3D ứng dụng đa dạng cho các lĩnh vực từ văn phòng, nhà ở, nhà thông minh cho đến công nghiệp hay đường phố.

Những giải pháp này được Signify phát triển với mục đích tối ưu tiềm năng của chiếu sáng, hướng đến việc kết hợp cùng các đối tác khắp cả nước cùng thắp sáng bền vững và đóng góp vào hiện thực hóa mục tiêu "Không phát thải ròng" tại Việt Nam nói chung.

Tại sự kiện, khách mời tham dự sẽ được trải nghiệm thực tế 6 trạm ánh sáng nhằm khám phá tiềm năng của chiếu sáng và hướng đến việc kết hợp cùng các đối tác khắp cả nước, cùng thúc đẩy thắp sáng bền vững nói tiếng và đóng góp vào hiện thực hóa mục tiêu "Không phát thải ròng" tại Việt Nam nói chung. 6 trạm triển lãm ánh sáng tại sự kiện sẽ giới thiệu những sáng kiến chiếu sáng mới từ Signify trong hành trình tiên phong chuyển bước xanh bao gồm:

Chiếu sáng văn phòng thông minh với hệ thống đèn LED kết nối của Philips và cảm biến IoT tích hợp cùng với phần mềm Interact Office có thể biến mô hình văn phòng bình thường trở nên thông minh hơn.

Công nghệ mô phỏng ánh sáng mặt trời tự nhiên, kết nối với thiên nhiên thông qua giả lập bầu trời (NatureConnect) được lấy cảm hứng từ thực tế và xây dựng trên nguyên tắc thiết kế ưa sinh học, mang lại môi trường trong nhà thoải mái, dễ chịu, tạo không gian như ở ngoài thiên nhiên/ ngoài trời.

Chiếu sáng mỹ thuật và nâng cao mỹ quan công cộng biến các tòa nhà, cây cầu và tượng đài thành những địa danh đáng nhớ bằng tính năng quản lý Cảnh Interact Landmark có thể lập trình và quản lý các chương trình ánh sáng động từ xa bằng ứng dụng web được tối ưu hóa cho thiết bị di động và phần mềm quản lý nội dung. Giải pháp chiếu sáng mỹ thuật và nâng cao mỹ quan công cộng có thể hỗ trợ phản ánh tinh thần của thành phố bằng cách thường xuyên thay đổi các màn trình diễn ánh sáng để phù hợp với mùa, lễ hội hoặc sự kiện.

Chiếu sáng đường phố với khả năng quản lý từ xa, hệ thống cho phép người dùng bảo trì và giám sát toàn hệ thống một cách dễ dàng.

Chiếu sáng dành cho công nghiệp: nhà máy, nhà xưởng, nhà kho,... với hệ thống chiếu sáng kết nối Interact Industry, người dùng có thể cải thiện năng suất và nâng cao an toàn trong vận hành khi có thể điều chỉnh ánh sáng phù hợp với công việc, thời gian trong ngày hoặc kiểu ca làm việc.

Chiếu sáng thông minh dành cho nhà ở: Tại các hộ gia đình, các thiết bị thông minh như Philips Hue và WiZ được kết nối với hệ thống chiếu sáng của Signify, cho phép tạo lịch trình tự động bật hoặc tắt đèn, điều chỉnh độ sáng từ xa, thống kê dữ liệu sử dụng,...

Sự kiện sẽ được diễn ra vào lúc 8g30 đến 15g ngày 13.9 tại quận 1, TP.HCM với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan tại Việt Nam, và các đại diện đến từ các công ty và tổ chức trên toàn quốc.

Hãy đăng ký tham gia sự kiện Signify Innovation Day 2023 tại https://signifyinnovationday.com/ để cùng Signify tìm hiểu về tiềm năng xa hơn của ánh sáng. Số lượng mở đăng ký tham dự có giới hạn.