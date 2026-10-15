Với nguồn gốc sản xuất từ Đức, Silicol Gel là giải pháp điều trị hội chứng ruột kích thích (IBS) chất lượng, giúp người bệnh cải thiện các triệu chứng và chủ động chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích (IBS)

Nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích đến từ nhiều yếu tố ẢNH: DNCC

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là tình trạng rối loạn tiêu hóa mạn tính, có các biểu hiện như đau thắt bụng, đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Mặc dù không phải bệnh lý nguy hiểm, thế nhưng việc các triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn có thể gây nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Thế nhưng tình trạng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố như: ăn uống thất thường, sử dụng nhiều thực phẩm dầu mỡ, ít vận động, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài,... gây tác động xấu đến hoạt động của đường ruột.

Silicol Gel - Giải pháp điều trị hội chứng ruột kích thích (IBS) từ Đức

Silicol Gel - Giải pháp điều trị hội chứng ruột kích thích từ Đức ẢNH: DNCC

Silicol Gel là sản phẩm dạng gel uống được sản xuất hoàn toàn tại Đức, sử dụng thành phần chính là axit silicic. Tại Việt Nam, Silicol Gel đang được Công ty TNHH Chăm Sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính thức ra thị trường.

Thành phần, cơ chế hoạt động và công dụng

Silicol Gel có chứa axit silicic - hợp chất của khoáng chất silic và oxy ở dạng keo (có khả năng phân tán cao) và ngậm nước. Khi đi vào cơ thể, axit silicic tạo thành một lớp phủ bảo vệ và làm dịu lên lớp niêm mạc dạ dày, hấp thụ vật lý hoặc liên kết hầu hết các chất kích thích, vô hiệu hóa chúng và loại bỏ một cách tự nhiên thông qua ruột ra khỏi cơ thể.

Silicol Gel giúp điều trị rối loạn tiêu hóa và hội chứng ruột kích thích (IBS) ẢNH: DNCC

Với cơ chế đặc biệt, Silicol Gel được chỉ định trong điều trị các triệu chứng như: ợ nóng, trào ngược, nôn mửa và hội chứng ruột kích thích (IBS): đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và các khó chịu ruột.

Được thử nghiệm trong nghiên cứu lâm sàng

Silicol Gel đã được thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) trong độ tuổi từ 19-65 (cả nam và nữ). Nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ Erling Thom - nhà nghiên cứu hàng đầu tại Medstadt, Lillestrom, Na Uy.

Kết quả thử nghiệm ghi nhận Silicol Gel dung nạp tốt, không có tác dụng phụ, giúp điều trị và cải thiện rõ rệt các vấn đề rối loạn tiêu hóa như: ợ nóng, trào ngược, buồn nôn, đau bụng và khó chịu vùng dạ dày.

Những thống kê và con số ấn tượng

Silicol Gel sở hữu những con số ấn tượng ẢNH: DNCC

Với hơn 7 năm có mặt thị trường tại Việt Nam (tính từ tháng 6.2019), Silicol Gel đã từng bước chứng minh được độ hiệu quả trong việc điều trị hội chứng ruột kích thích và rối loạn tiêu hóa cho người dùng. Bằng chứng là đã có hơn 63.000 sản phẩm phân phối ra thị trường, được hơn 40.000 khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Hiện tại, Silicol Gel đã có mặt tại nhiều đơn vị bán lẻ thuốc uy tín như Nhà thuốc Việt, đồng thời được phân phối rộng rãi tại các bệnh viện lớn trên khắp cả nước, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm. Với những lợi ích mang lại, Silicol Gel sẽ là lựa chọn chất lượng cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp giúp điều trị hội chứng ruột kích thích (IBS) hiệu quả.

Lưu ý: Silicol Gel là thiết bị y tế, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

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