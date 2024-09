Silicone y tế khác với silicone trong mỹ phẩm như thế nào?

Rejuvaskin là thương hiệu dược mỹ phẩm từ Hoa Kỳ ứng dụng silicone y tế FDA-Hoa Kỳ chứng nhận. Thành phần này được sử dụng trong hầu hết các sản phẩm của Rejuvaskin, đặc biệt là dòng trị sẹo lồi/phì đại, sẹo rỗ. Vậy thì, công thức silicone y tế trong Rejuvasil khác gì trong các dòng mỹ phẩm trên thị trường? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Có những loại silicon e nào đang sử dụng?

silicone là vật liệu vô cùng phổ biến tham dự vào vô số chu trình sản xuất, hàng hóa, khoa học và cả y tế. Một số tên chỉ silicone mà bạn có thể gặp như: Dimethicone, Cyclopentasiloxane Dimethiconol, Phenyl Trimethicone, Amodimethicone, Cyclomethicone… Với mỗi ứng dụng khác nhau, đòi hỏi silicone phải đạt chất lượng đặc tính và độ bền cũng hoàn toàn khác nhau.

Sản phẩm quản lý sẹo Rejuvaskin ứng dụng silicone y tế cao cấp

silicone y tế là cấp độ cao nhất, có thể sử dụng dài lâu, dành riêng cho lĩnh vực y tế, sức khỏe. Chính vì thế, silicone y tế phải có độ tinh khiết cao, tương thích sinh học với cơ chế. Thế nên, quá trình sản xuất vô cùng nghiêm ngặt. Hiện nay silicone y tế được ứng dụng nhiều trong quản lý và ngừa sẹo và nhiều sản phẩm dành cho vết thương hay các vật liệu y tế khác.

silicone trong mỹ phẩm có chất lượng thấp hơn cấp y tế

Trong khi đó, silicone cấp mỹ phẩm có độ tinh khiết thấp hơn so với silicone y tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi sử dụng ngoài da. Vật liệu này xuất hiện hầu hết các sản phẩm làm đẹp từ skincare, trang điểm. Thành phần này tạo hiệu ứng mịn màng, căng bóng và củng cố độ ẩm của làn da. Thế nhưng, thành phần này có thể tích tụ trong da do khó làm sạch từ đó gây bít tắc nang lông, gia tăng khả năng kích ứng da.

Ưu điểm của silicon e y tế trong các sản phẩm Rejuvaskin:

Hiện tại, Rejuvaskin sở hữu hai dòng sản phẩm Quản lý và cải thiện sẹo và Dược mỹ phẩm chăm sóc da. Trong đó, các sản phẩm quản lý sẹo có nồng độ cao hơn với mục tiêu kiểm soát độ ẩm và tạo môi trường lành sẹo tốt hơn.

Gel làm mờ và ngừa sẹo lồi/phì đại Rejuvasil silicon e Gel với 97% silicon e y tế tạo màng bảo vệ vết thương mới liền mô không bị mất nước, tránh nhiễm khuẩn và tăng cường độ mềm cho sẹo. Cùng với đó, sản phẩm bổ sung vitamin C, dầu Emu, Squalane giúp ngừa thâm, giảm đỏ ngứa và mịn vết sẹo. Bản thân sản phẩm Rejuvasil sẽ tạo tín hiệu ngăn collagen tăng sinh quá mức từ đó ngăn sẹo lồi hiệu quả.

Rejuvasil và Scar FX được ứng dụng trong xóa sẹo lồi

Ngoài ra, Miếng dán ép sẹo Scar FX được tạo thành silicon e trong suốt. Trong quá trình ngừa sẹo sau phẫu thuật hoặc phỏng… miếng dán sẽ giúp bảo vệ vết sẹo mới không bị nhiễm khuẩn, tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Ngoài ra, miếng dán đóng vai trò như băng quấn y tế bởi khả năng tự dính cao, nhưng thoáng khí hơn và dễ quan sát vết thương hơn.

e trong suốt. Trong quá trình ngừa sẹo sau phẫu thuật hoặc phỏng… miếng dán sẽ giúp bảo vệ vết sẹo mới không bị nhiễm khuẩn, tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Ngoài ra, miếng dán đóng vai trò như băng quấn y tế bởi khả năng tự dính cao, nhưng thoáng khí hơn và dễ quan sát vết thương hơn. Đối với sản phẩm cải thiện sẹo rỗ lõm như Scar Esthetique, silicon e y tế sẽ tạo màng bảo vệ vết sẹo khỏi tiếp xúc với gốc tự do gây thâm. Đặc biệt, khi kết hợp với các liệu trình xóa sẹo như Laser, bóc tách, lăn kim… silicon e tạo màng bảo vệ vết thương mới không bị nhiễm khuẩn.

Scar Esthetique sở hữu nhiều hoạt chất khác

Với các sản phẩm thuộc dòng mỹ phẩm, silicone y tế sẽ tạo màng khóa ẩm cho da. Đặc biệt với kem dưỡng phục hồi Skin Recovery Cream chuyên dụng cho da tổn thương: Bỏng nhẹ, cháy nắng, sau laser/peel/lăn kim và cả da sau xạ trị. silicone y tế sẽ tạo màng ngăn cách da mỏng yếu với môi trường bên ngoài, bảo toàn làn da bên dưới.