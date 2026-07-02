Simplus kỷ niệm 5 năm truyền cảm hứng cho phong cách sống trẻ khắp Đông Nam Á

Định vị thương hiệu của Simplus gói gọn trong triết lý "Hàng tốt giá hời, Cuộc sống tuyệt vời" (Beautiful Life, Affordable Price). Thấu hiểu rằng giới trẻ xứng đáng tận hưởng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý, Simplus mang đến các thiết bị gia dụng tinh tế giúp biến mỗi khoảnh khắc bình thường thành một trải nghiệm sống đầy cảm hứng. Simplus đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm thuộc ba lĩnh vực bao gồm: Nhà bếp, Nhà cửa và Chăm sóc cá nhân, tạo nên sự cân bằng giữa chất lượng và giá trị để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của thế hệ trẻ ngày nay. Tại Simplus, mọi sản phẩm đều đi kèm chính sách bảo hành 1 đổi 1 miễn phí, ít nhất trong vòng một năm, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Simplus cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm, bao gồm thiết bị gia dụng, thiết bị nhà bếp và các giải pháp chăm sóc cá nhân

Kết hợp cùng với slogan "Sống Trẻ, Sống Đẹp" (Live Young, Live Beautiful), Simplus mong muốn gắn kết cảm xúc với người dùng. Đối với Simplus, "trẻ" không nằm ở số tuổi, mà là ở thái độ sống. Dù bạn là một sinh viên sống tự lập, một người mới đi làm bước vào đời, hay một gia đình trẻ tràn đầy tình yêu, Simplus luôn mong muốn bạn có thể sống trẻ từng khoảnh khắc.

Không chỉ dừng lại ở không gian sống, Simplus còn lan tỏa tinh thần "Sống Trẻ" qua nhiều hoạt động kết nối với giới trẻ. Đầu năm nay, thương hiệu đã bắt tay cùng các quán cà phê và địa điểm ăn uống được giới trẻ yêu thích tại TP.HCM để ra mắt chiến dịch "Bản đồ Ẩm thực" (Food & Drink Map), khuyến khích các bạn trẻ cùng nhau xuống phố và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Simplus đồng hành cùng các hoạt động dành cho giới trẻ

Đồng thời hợp tác với các quán cà phê và ăn uống để mang đến những trải nghiệm tương tác thú vị cho giới trẻ

Để kỷ niệm cột mốc 5 năm đầy ý nghĩa và bày tỏ lòng tri ân đến hơn 18 triệu gia đình đã tin tưởng, Simplus khởi động chiến dịch cùng sẻ chia những khoảnh khắc "Sống Trẻ" cùng Simplus để nhận về những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Cụ thể, các khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Simplus trước ngày 30.7.2026 đều có cơ hội tham gia chương trình nhận thưởng chỉ với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Đăng tải 2 bức ảnh hoặc 1 đoạn video (thời lượng tối thiểu 10 giây) lên Instagram, TikTok hoặc Facebook để chia sẻ những khoảnh khắc sống trẻ của bạn cùng sản phẩm Simplus.

Bước 2: Đính kèm các từ khóa (hashtag): #LiveYoungWithSimplus #Sống_Trẻ_Với_Simplus #Simplus5years #Simplus_Kỉ_Niệm_5_Năm #YoungLifeBonus

Bước 3: Hoàn thiện biểu mẫu đăng ký tham gia.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn bao gồm: 100 giải tiền mặt trị giá 650.000 đồng dành cho những người chơi có khoảnh khắc ý nghĩa và 400 giải thưởng phụ là voucher giảm giá 50% khi mua sắm tại các cửa hàng chính hãng của Simplus. Chưa dừng lại ở đó, tất cả người tham gia sẽ tự động được bước tiếp vào vòng bình chọn tiếp theo để có cơ hội nhận Hộp quà tặng giới hạn kỷ bao gồm các sản phẩm đặc biệt từ Simplus cùng các thương hiệu đối tác uy tín.

Chương trình kỷ niệm 5 năm của Simplus với nhiều phần quà và ưu đãi đặc biệt

Bên cạnh đó, ngày hội mua sắm Super Brand Day của Simplus diễn ra vào tháng 7 tới trên các gian hàng chính hãng và kênh phân phối được ủy quyền hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ bùng nổ. Khách hàng sẽ được tận hưởng hàng loạt ưu đãi siêu hấp dẫn như: giảm giá cực sâu, chương trình mua là có quà, cùng các mã giảm giá được áp dụng đồng thời (vouchers cộng dồn). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang Facebook chính thức Simplus_VN hoặc trang web của Simplus.