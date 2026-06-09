Singapore Airlines bổ sung chuyến bay thứ ba mỗi ngày giữa Hà Nội và Singapore

Thông tin được công bố tại sự kiện diễn ra ngày 1.6.2026 tại khu vực quầy làm thủ tục của Singapore Airlines ở Nhà ga quốc tế, Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), với sự tham dự của đại diện hãng hàng không cùng các đơn vị quản lý hàng không liên quan.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương tại sự kiện từ trái qua phải: ông Vương Thanh Bình (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam), ông Phan Huấn (Phó trưởng Công an Cửa khẩu Nội Bài), ông Vũ Văn Tuấn (Trưởng phòng Quản lý kiểm soát chất lượng - Cảng hàng không miền Bắc), ông Adrian Ee (Tổng giám đốc Singapore Airlines tại Việt Nam), bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài), bà Hoàng Thị Thu Hà (Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Nội Bài), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó giám đốc chi nhánh Nội Bài Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam) ẢNH: TÙNG ĐINH

Tăng kết nối giữa Hà Nội và mạng lưới toàn cầu

Phát biểu tại sự kiện, ông Adrian Ee - Tổng giám đốc Singapore Airlines tại Việt Nam - cho biết việc bổ sung chuyến bay thứ ba xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường cũng như sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và Singapore.

Theo ông, việc tăng tần suất khai thác không chỉ giúp hành khách có thêm lựa chọn giờ bay linh hoạt mà còn mở rộng khả năng kết nối từ Hà Nội đến mạng lưới bay toàn cầu của hãng thông qua trung tâm trung chuyển Singapore.

"Hà Nội luôn là một trong những thị trường quan trọng của Singapore Airlines. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện hơn cho hành khách", ông Adrian Ee chia sẻ.

Ông Adrian Ee - Tổng giám đốc Singapore Airlines tại Việt Nam ẢNH: TÙNG ĐINH

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp tăng chuyến

Nhân dịp khai trương chuyến bay thứ ba mỗi ngày trên chặng Hà Nội - Singapore, Singapore Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các hành trình khởi hành từ Hà Nội đi Singapore, cũng như các điểm đến thuộc mạng lưới toàn cầu của hãng như Melbourne, Brisbane và San Francisco.

Theo đó, hành khách đặt vé trước ngày 21.6.2026, với thời gian khởi hành từ ngày 1.7.2026 đến 31.1.2027 thông qua website singaporeair.com hoặc ứng dụng di động SingaporeAir.

Hành khách chụp ảnh tại quầy thủ tục Singapore Airlines ẢNH: TÙNG ĐINH

Tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam

Hiện Singapore Airlines đang khai thác 3 chuyến bay mỗi ngày từ TP.HCM, 2 chuyến mỗi ngày từ Đà Nẵng và nay nâng lên 3 chuyến mỗi ngày từ Hà Nội.

Việc tăng thêm chuyến bay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và các hoạt động giao lưu giữa Việt Nam với Singapore cũng như các thị trường quốc tế.