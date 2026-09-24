Singapore Airlines tung loạt ưu đãi du lịch trong Time To Fly Travel Fair 2026

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng có cơ hội tiếp cận các mức giá ưu đãi cho nhiều điểm đến được yêu thích như Singapore, London, Sydney và một số thành phố khác trong mạng đường bay của SIA. Vé có thể được đặt trực tiếp trên website singaporeair.com, ứng dụng SingaporeAir hoặc thông qua các đại lý du lịch tham gia chương trình.

Singapore Airlines mang loạt ưu đãi hấp dẫn đến khách hàng Việt Nam dịp Time To Fly 2026

Một trong những ưu đãi đáng chú ý dành cho khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Mastercard. Hai khách hàng có tổng giá trị chi tiêu cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình sẽ lần lượt nhận một vé máy bay khứ hồi hạng Phổ thông của SIA đến Sydney.

Khách hàng sử dụng thẻ đủ điều kiện của Techcombank hoặc VIB cũng có cơ hội tiết kiệm tối đa 100 USD khi mua vé máy bay và thanh toán bằng thẻ ngân hàng tương ứng.

Không chỉ ưu đãi về vé máy bay, Time To Fly Travel Fair 2026 còn mang đến nhiều quyền lợi khác cho hành trình. Khách hàng có thể nhận eSIM miễn phí để duy trì kết nối khi ở nước ngoài, hưởng 7% ưu đãi cho một số trải nghiệm được lựa chọn trên Pelago và giảm 25% khi sử dụng dịch vụ Green SM cho các chuyến đi đến hoặc từ các sân bay quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khách hàng đủ điều kiện còn có cơ hội nhận voucher mua sắm từ nhiều đối tác tham gia chương trình như Changi Airport Group, KrisShop, Marina Bay Sands và CapitaLand. Những ưu đãi này mang đến thêm lựa chọn mua sắm, vui chơi và trải nghiệm cho hành khách khi đến Singapore hoặc nối chuyến tại đây. Trong thời gian chương trình diễn ra, khách hàng mới đăng ký thành viên KrisFlyer cũng được nhận 800 dặm thưởng.

Time To Fly Travel Fair 2026 diễn ra đến hết ngày 5.10.2026. Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết các ưu đãi và đặt vé thông qua website singaporeair.com, ứng dụng SingaporeAir hoặc các đại lý du lịch tham gia chương trình.