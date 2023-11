Singapore đắt đỏ nhất thế giới 2023

Theo xếp hạng công bố ngày 30.11 của tạp chí The Economist, Singapore và Zurich là hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2023. Trong đó, đây là lần thứ 9 trong 11 năm qua Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng. Nguyên nhân đến từ diện tích khá nhỏ của quốc gia này.

Singapore và Zurich là hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2023 REUTERS

Theo các chuyên gia của Cơ quan tình báo kinh tế thuộc The Economist, ước tính trong năm qua, giá cả tiêu dùng đã tăng trung bình 7,4% tại 173 thành phố lớn, thấp hơn một chút so với mức tăng lạm phát kỷ lục 8,1% của năm 2022. Tính toán này được dựa trên giá cả của 200 mặt hàng và dịch vụ.

Người phụ trách cuộc khảo sát giá cả hàng hóa và dịch vụ của The Economist, bà Upasana Duttare cho rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt còn lâu mới kết thúc và giá cả vẫn sẽ cao hơn nhiều so với thời kỳ khủng hoảng trước đây. Chuyên gia của The Economist kỳ vọng lạm phát sẽ giảm tốc trong năm 2024 nhờ các biện pháp tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương.

So với bảng xếp hạng năm ngoái, thành phố Zurich của Thụy Sĩ đã vượt qua thành phố New York của Mỹ để sánh ngang với Singapore.

Ngoài 3 thành phố này, các nơi đắt đỏ khác bao gồm Geneva của Thụy Sĩ, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc, Los Angeles của Mỹ, Paris của Pháp, Copenhagen của Đan Mạch và Tel Aviv của Israel.

Cũng theo bảng xếp hạng của The Economist, thủ đô Damascus của Syria là thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới, tiếp sau là Tehran của Iran.