Singapore: điểm hẹn nơi mua sắm hóa thành lễ hội rực rỡ cuối năm

Ảnh: ION Orchard

Với du khách Việt, đây không chỉ là thiên đường săn quà mùa lễ hội mà còn là hành trình khám phá văn hóa tiêu dùng tinh tế, nơi mọi cửa hàng, mọi góc phố đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Mua sắm kết hợp trải nghiệm cá nhân hóa giữa trung tâm Singapore

Không khí lễ hội tại Singapore luôn khởi đầu từ những trung tâm thương mại biểu tượng, nơi hoạt động mua sắm được "nâng cấp" thành trải nghiệm thị giác và cảm xúc. The Shoppes at Marina Bay Sands là điểm dừng quen thuộc của du khách Việt, đặc biệt vào dịp cuối năm khi các thương hiệu lớn như Chanel, Louis Vuitton, Dior hay Cartier đồng loạt ra mắt bộ sưu tập giới hạn và dựng các pop-up lễ hội mang dấu ấn riêng của từng nhà mốt. Song song với đó, các dịch vụ cá nhân hóa như khắc tên, viết thiệp hay gói quà thủ công giúp việc chọn mua trở nên gần gũi và giàu trải nghiệm hơn, cho phép du khách tự tay hoàn thiện món đồ mang dấu ấn cá nhân của riêng mình.

Trên Orchard Road, ION Orchard rực rỡ với hơn 300 thương hiệu và các pop-up nổi bật như Clé de Peau Beauté Dreams Express Holiday hay Van Cleef & Arpels' Ephemeral Décor. Không gian tại đây vừa giới thiệu sản phẩm giới hạn, vừa mang đến trải nghiệm tương tác như thử sản phẩm, chụp ảnh hay gói quà nghệ thuật, biến cả trung tâm thành tiểu cảnh lễ hội sống động. Ngay cạnh, Paragon gây chú ý với cây thông lễ hội Prada Beauty tại Đông Nam Á cùng khu trải nghiệm và bộ quà tặng tuyển chọn.

Nhờ chính sách Hoàn thuế Du lịch (TRS) càng khiến mùa mua sắm cuối năm tại Singapore trở nên hấp dẫn, khi du khách có thể kết hợp kỳ nghỉ ngắn ngày với trải nghiệm mua sắm các sản phẩm phiên bản mùa lễ hội và những pop-up chỉ xuất hiện tại Singapore trong thời gian giới hạn.

Thiết kế bản địa và quà thủ công cho tín đồ yêu sự khác biệt

Bên cạnh các trung tâm mua sắm quy tụ nhiều sản phẩm mùa lễ hội và trải nghiệm độc quyền, Singapore tháng 12 còn là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu sự độc đáo và thủ công. Haji Lane - con phố nhỏ rực rỡ ở Kampong Gelam - từ lâu đã hút du khách Việt trẻ nhờ tinh thần sáng tạo và những cửa hàng xinh xắn trong các shophouse đầy màu sắc.

Tại đây, Crafune cho phép khách chọn da, phối màu và dập tên để tạo món quà mang dấu ấn cá nhân. Hygge gây ấn tượng với gốm nghệ nhân và đồ trang trí phong cách Bắc Âu. Xen giữa là các cửa hàng vintage, văn phòng phẩm, đồ chơi nghệ thuật và café bohemian - tất cả tạo nên nhịp sống chậm giữa lòng thành phố.

Mùa lễ hội, Haji Lane càng rực rỡ với đèn treo, vòng nguyệt quế và mặt tiền trang trí Giáng sinh. Nhiều cửa hàng tung ra sản phẩm thủ công phiên bản giới hạn - từ ví da, nến thơm đến gốm vẽ tay - dành cho những ai muốn tìm quà độc lạ, số lượng ít. Dạo bộ giữa tranh tường và nhâm nhi latte nóng trong trời se lạnh luôn gợi cảm giác thư thái cuối năm.

Ảnh: VisitSingapore

Ngoài Haji Lane, Design Orchard (DORS) là địa chỉ nổi bật cho các món quà "made in Singapore". Nằm ngay Orchard Road, DORS quy tụ hơn 80 thương hiệu bản địa với thời trang, phụ kiện và đồ nội thất tối giản - rất hợp gu du khách Việt. Sau khi mua sắm, du khách có thể lên khu vườn trên mái ngắm ánh đèn mùa lễ và nhìn xuống Orchard Road lung linh, khép lại hành trình tìm quà đầy cảm hứng.

Không khí lễ hội bao trùm mọi khu mua sắm cuối năm

Mùa mua sắm cuối năm ở Singapore không chỉ gói gọn trong các trung tâm thương mại. Từ đầu tháng 12, cả thành phố hóa thành sân khấu lễ hội ngoài trời - một trải nghiệm hiếm nơi nào ở châu Á có được.

Ảnh: Asian Journeys





Nổi bật nhất là Christmas on a Great Street, sự kiện ánh sáng biến Orchard Road thành đại lộ Giáng sinh rực rỡ với đèn LED, vòng nguyệt quế khổng lồ và mái vòm ánh sáng như trong phim. Điểm nhấn năm nay là Great Christmas Market tại Ngee Ann City Civic Plaza, mô phỏng chợ Giáng sinh châu Âu với hơn 10 gian hàng bánh kẹo mùa đông, đồ trang trí thủ công và quà tặng giá dễ chịu - rất hợp với gia đình trẻ Việt Nam.

Ở phía Đông, Christmas Wonderland tại Gardens by the Bay lại mở ra một thế giới thần tiên ngập tràn ánh sáng, âm nhạc và trò chơi. Từ đường hầm ánh sáng, nhà ông già Noel, sân trượt băng đến các gian hàng mỹ phẩm thủ công, trang sức nghệ nhân, bánh kẹo lễ hội hay đất nặn handmade cho trẻ nhỏ - tất cả tạo nên một địa điểm lý tưởng để tìm mua những món quà độc đáo cho không khí Giáng sinh sống động như "châu Âu thu nhỏ".

Ảnh: VisitSingapore

Không gian ngập tràn ánh đèn và những màn trình diễn ánh sáng khiến trải nghiệm mua sắm tại Christmas Wonderland càng thêm đáng nhớ. Chỉ cần giơ máy ảnh lên là có ngay một khung hình lung linh mùa lễ hội.

Hòa trộn giữa sáng tạo bản địa, những trải nghiệm mua sắm đa dạng và tinh thần lễ hội đường phố, Singapore mỗi tháng 12 lại trở thành điểm hẹn mua sắm không thể bỏ lỡ. Từ các món quà phiên bản giới hạn đến trải nghiệm tiêu dùng tinh tế, Đảo quốc Sư tử tiếp tục khẳng định sức hút của một thủ đô mua sắm - giải trí hàng đầu châu Á, nơi mùa lễ hội luôn đẹp, ấm áp và đầy cảm hứng.