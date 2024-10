Singapore điều tiêm kích F-15 hộ tống máy bay Ấn Độ bị dọa đánh bom

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết trong ngày 15.10, không quân nước này đã điều 2 tiêm kích F-15SG hộ tống chuyến bay mang số hiệu AXB684 của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) ra khỏi khu dân cư, sau khi hãng bay nhận được email có bom trên máy bay chở khách

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết máy bay của Air India đã được hộ tống và hạ cánh an toàn ở sân bay Changi (Singapore) vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương). Ông Ng Eng Hen nêu thêm hệ thống phòng không và đội xử lý chất nổ cũng đã được triển khai.

Tiêm kích F-15SG của Không quân Singapore ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AIR FORCE TECHNOLOGY

Sau khi hạ cánh, lực lượng cảnh sát sân bay đã có mặt để kiểm tra. Phía cảnh sát thông tin quá trình kiểm tra an ninh không phát hiện thiết bị nguy hiểm trên máy bay, nêu thêm cuộc điều tra vẫn được tiếp tục. “Cảnh sát xem xét các mối đe dọa an ninh rất nghiêm túc và sẽ không ngần ngại có biện pháp đối với những người cố ý gây hoang mang cho công chúng”, phía cảnh sát sân bay Changi tuyên bố.

Hãng Air India chưa bình luận về vụ việc. Hãng này thông tin một chuyến bay khác đang trong lộ trình đến thành phố Chicago (Mỹ) đã phải hạ cánh ở Canada trong ngày 15.10 để đề phòng, sau khi có lời đe dọa được đăng tải trực tuyến.

Air India cùng một số hãng bay khác đã nhận những lời đe dọa trong vài ngày qua. Hôm 14.10, chuyến bay của hãng Air India từ thành phố Mumbai (Ấn Độ) đến New York (Mỹ) đã phải chuyển hướng hạ cánh ở New Delhi do đe dọa đánh bom giả. Hãng hàng không IndiGo cũng báo cáo về những mối đe dọa nhằm vào chuyến bay đến thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út) và Muscat (Oman).