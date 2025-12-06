Singular Signature - Chuyến hải trình ‘độc bản’ khởi động nhà phố vườn ven sông THE SOLIA

Kích hoạt nhà phố vườn ven sông bằng trải nghiệm "độc bản"

Ngày 5.12, Khu đô thị THE SOLIA do SOLIA Group phát triển và CASA Holding tư vấn triển khai đã chính thức khởi động giai đoạn mới sau thành công rực rỡ của giai đoạn 1. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 chuyên viên từ hơn 30 đại lý chiến lược, là minh chứng mạnh mẽ cho sức hấp dẫn của dự án cũng như sự đồng thuận lớn từ thị trường. Theo CASA Holding, ở giai đoạn trước, THE SOLIA ghi nhận lượng hấp thụ lớn từ khách hàng Hà Nội, nhóm khách ưu tiên những dự án có giá trị thật, pháp lý rõ ràng và hạ tầng phát triển mạnh. Do đó, trong giai đoạn mới bên cạnh đối tác chủ lực miền Nam, dự án hân hạnh có sự đồng hành của đối tác từ miền Bắc nhằm quyết tâm bước vào chu kỳ bứt tốc.

Trải nghiệm “độc bản” kick-off trên du thuyền

Môt sự kiện kick-off bất động sản với hàng ngàn người được tổ chức trên du thuyền 5 sao. Sự kiện không chỉ ghi dấu bằng quy mô và sự sáng tạo mà còn thể hiện khát vọng của chủ đầu tư: chinh phục những "hải trình" mới, nâng tầm chuẩn mực, mang đến những trải nghiệm "độc bản", đẳng cấp và có chiều sâu cảm xúc.

Không gian sống đậm chất sinh thái tại APOLLO - Park River

Và quan trọng nhất, sự kiện tạo nên sự kết nối liền mạch giữa cảm xúc trên du thuyền và tinh thần "sống bên sông" của APOLLO - Park River, phân khu nhà phố vườn ven sông ra mắt trong tháng 12. Không gian sang trọng giữa dòng sông rộng mở, làn gió mát và nhịp nước lăn tăn mang đến trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, nơi người tham dự không chỉ nghe giới thiệu mà thực sự được bước vào phiên bản thu nhỏ của cuộc sống tại nhà phố vườn ven sông. Thấu hiểu giá trị sống ven sông không chỉ là sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hay khoảng xanh rộng mở, mà còn là sự thư thái và cảm giác được thiên nhiên bao bọc mỗi ngày.

Tiếp bước nền tảng, sẵn sàng an cư

Là một trong số ít dự án trên thị trường lựa chọn chiến lược "đi ngược dòng", THE SOLIA đã hoàn tất hạ tầng trước giới thiệu ra thị trường. Chỉ từ tháng 5 đến tháng 10.2025, khu đô thị đã dồn nguồn lực tăng tốc đầu tư "lột xác" từng ngày.

Các tiện ích thiết thực đưa THE SOLIA thành tâm điểm sôi động

Hàng loạt tiện ích như Sales Gallery, cổng chào, hồ bơi chuẩn resort công nghệ điện phân muối, công viên thể thao, khu vui chơi trẻ em... liên tục đưa vào vận hành, giúp khu đô thị căng tràn sức sống. Tháng 9.2025 tiếp tục khởi công shophouse thương mại và phòng khám đa khoa Tâm An. Dự kiến hai hạng mục này sẽ vận hành trong Quý 2 năm sau khẳng định bước tiến vững chắc của đô thị đang vận hành.

Không gian căng tràn sức sống, sẵn sàng vận hành tại THE SOLIA

Hành trình kiến tạo đô thị xanh kiểu mẫu, đáng sống nhất khu vực không ngừng nối dài. Cùng với với việc ra mắt nhà phố vườn ven sông, hàng loạt chuỗi tiện ích phục vụ nhu cầu thiết thực, kích cầu cư dân đến sinh sống tiếp tục được dồn lực đầu tư.

Trọng tâm phải để đến dấu mốc khởi công trung tâm thương mại Solia Plaza vào tháng 11 vừa qua. Với diện tích hơn 4.000 m² ngay mặt tiền Vành đai 4, Solia Plaza mang đến tổ hợp mua sắm - ẩm thực - giải trí hiện đại, hứa hẹn trở thành tâm điểm sầm uất mới của khu Tây nam TP.HCM. Bên trong nội khu, công viên ven sông cũng đang được nâng cấp toàn diện, trở thành trục cảnh quan sinh thái quan trọng, tạo không gian rộng mở cho các hoạt động thư giãn và phục hồi thân, tâm, trí.

Trong bối cảnh hệ tiện ích đã hoàn chỉnh và nhịp sống đô thị đang sôi động từng ngày, APOLLO - Park River xuất hiện như mảnh ghép hoàn hảo. Phân khu sở hữu lợi thế hiếm có khi mặt trước ôm trọn công viên ven sông thoáng đãng, mặt sau tiếp giáp trực diện các tiện ích trọng điểm của THE SOLIA. Chính sự kết hợp này tạo ra lối sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi đô thị – điều mà cư dân đô thị hiện đại luôn khao khát.

Về kết nối vùng, THE SOLIA nằm ngay mặt tiền Vành Đai 4, tuyến giao thông chiến lược sẽ khởi công đồng loạt năm 2026, kết nối TP.HCM - Long An (cũ) - Đồng Nai, riêng đoạn qua dự án đã hoàn thiện. Tuyến Nguyễn Hữu Trí kết nối trực diện THE SOLIA vừa được mở rộng gấp ba lần càng rút ngắn thời gian di chuyển về TP.HCM. Hiện tại, khu tây TP.HCM đang chứng kiến sự đổ bộ của nhiều đại đô thị xanh cùng các dự án căn hộ có giá từ 30 - 50 triệu đồng/m². Theo giới chuyên gia, sự sôi động của thị trường căn hộ sẽ kéo theo biên độ tăng giá của nhà phố và đất nền, đặc biệt tại những dự án có pháp lý chuẩn, tiện ích hoàn thiện và mức giá hợp lý như THE SOLIA.

Sở hữu lợi thế sống ven sông hiếm có, pháp lý hoàn thiện, tiện ích đã vận hành và tiềm năng tăng trưởng mạnh từ hạ tầng khu vực, APOLLO - Park River đang được xem là lựa chọn nổi bật cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm tích lũy bền vững.