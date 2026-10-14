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    Tư vấn sức khỏe

    Live Sinh con an toàn và lưu trữ tế bào gốc cho tương lai

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Hành trình sinh con không chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ thai kỳ, mà còn tính đến những lựa chọn điều trị cho trẻ trong tương lai. Trong đó, tế bào gốc tự thân có tiềm năng ứng dụng trong điều trị một số bệnh lý.

    20 giờ thứ tư, ngày 14.10.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ những lưu ý giúp mẹ sinh con, chăm con an toàn, cũng như những điều cần biết khi lưu trữ tế bào gốc tự thân.

    • BS.CKI Lê Văn Tư, Trung tâm Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
    • BS.CKI Nguyễn Lê Quý, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
    • ThS-BSNT Trần Văn Chiều, Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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    sinh con an toàn Tế bào gốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chia sẻ những lưu ý giúp mẹ sinh con

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