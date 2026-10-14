20 giờ thứ tư, ngày 14.10.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ những lưu ý giúp mẹ sinh con, chăm con an toàn, cũng như những điều cần biết khi lưu trữ tế bào gốc tự thân.

BS.CKI Lê Văn Tư, Trung tâm Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKI Nguyễn Lê Quý, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS-BSNT Trần Văn Chiều, Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

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