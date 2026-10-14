20 giờ thứ tư, ngày 14.10.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ những lưu ý giúp mẹ sinh con, chăm con an toàn, cũng như những điều cần biết khi lưu trữ tế bào gốc tự thân.
- BS.CKI Lê Văn Tư, Trung tâm Sản phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
- BS.CKI Nguyễn Lê Quý, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
- ThS-BSNT Trần Văn Chiều, Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.
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