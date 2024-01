Sình lầy gây tắc giao thông tại đèo An Khê

Đoạn QL19 qua đèo An Khê đang triển khai dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên. Từ ngày 23.1, liên tục có mưa tại khu vực đèo An Khê khiến đường trơn, sình lầy cộng thêm QL19 có nhiều xe tải nặng lưu thông dẫn đến giao thông chậm, gây ách tắc.

Sình lây gây ách tắc giao thông tại đoạn QL19 qua đèo An Khê TRẦN THÁI

Đến khoảng 3 giờ ngày 25.1, một xe đầu kéo chở nặng đi qua đèo An Khê (đoạn thuộc H.Tây Sơn, Bình Định) bị sình lún, không di chuyển được gây ách tắc giao thông. Do đó, từ 3 giờ đến 10 giờ ngày 25.1, giao thông qua đèo An Khê bị tắc hoàn toàn, đoàn xe nối đuôi nhau dài 10 km.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và CSGT các tỉnh Bình Định, Gia Lai đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố và điều tiết giao thông.

Các lực lượng chức năng khắc phục sình lầy tại đèo An Khê TRẦN THÁI

Chủ đầu tư dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên cũng đã chỉ đạo nhà thầu thi công huy động nhân lực và bố trí máy móc thiết bị để hỗ trợ vận chuyển xe đầu kéo nói trên ra khỏi vị trí bị sình lún và sửa chữa các vị trí lầy, trơn ảnh hưởng lưu thông.

Đến khoảng 12 giờ ngày 25.1, cơ bản đã giải quyết được ùn tắc, xe bắt đầu lưu thông bình thường qua đèo An Khê.