Sinh nhật chỉ nhận tiếng cười và những cái ôm

Đó là sinh nhật của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm. Bà Kim Oanh chọn đón tuổi mới cùng 10 em nhỏ có sinh nhật trong tháng 2 đang sống tại Làng Thiếu niên Thủ Đức là nơi chở che những mảnh đời kém may mắn.

Bà Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh đón tuổi mới cùng các em nhỏ có sinh nhật trong tháng 2 tại Làng Thiếu niên Thủ Đức ẢNH: TĐKO

Sinh nhật không nhận quà

Những năm gần đây, mỗi dịp sinh nhật, bà Đặng Thị Kim Oanh đều từ chối nhận hoa và quà chúc mừng từ nhân viên công ty. Bà cho rằng những bó hoa rồi sẽ tàn, những món quà có thể trở nên dư thừa, trong khi số tiền ấy nếu được gom lại có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. "Tôi mong ngày sinh nhật của mình không dừng lại ở lời chúc, mà trở thành một việc có ích và sẻ chia với người khác" - Bà Đặng Thị Kim Oanh tâm sự.

Bà Kim Oanh tặng quà sinh nhật cho các em tại Làng Thiếu niên Thủ Đức ẢNH: TĐKO

Tinh thần ấy được nối dài trong bữa tiệc sinh nhật năm nay. Chiếc bánh kem giản dị được đặt giữa, xung quanh là những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ và những đồng nghiệp thân yêu của bà và sau đó là giai điệu chúc mừng sinh nhật vang lên ấm áp.

Đón tuổi mới, bà Kim Oanh nhất quyết không nhận quà, chỉ đón lấy lời chúc, tiếng cười, những cái ôm ấm áp của trẻ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức và đồng nghiệp ẢNH: TĐKO

Tuy bà Kim Oanh không nhận quà nhưng bà lại là người tặng quà sinh nhật cho tất cả 10 trẻ được đón tuổi mới cùng bà. Sau khi nhận quà, em Nguyễn Hoàng Lâm, sống ở Làng Thiếu niên Thủ Đức thủ thỉ: "Con chưa bao giờ có sinh nhật đặc biệt như vầy. Con vô cùng hạnh phúc khi được các cô chú quan tâm, yêu thương".

Nụ cười tươi của một trẻ tại Làng Thiếu niên Thủ Đức sau khi được tặng quà ẢNH: TĐKO

Trong sáng cùng ngày, trước khi sinh nhật diễn ra, Ban tổ chức chương trình thiện nguyện Gieo xuân mùa 3 là Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên của Kim Oanh Group) đã trao quà tết tổng trị giá 120 triệu đồng cho trẻ em sống, học tập tại Làng Thiếu niên Thủ Đức và những người nuôi dưỡng các em (trong đó, 30 triệu đồng dùng hỗ trợ cho 131 người đang ngày đêm chăm lo cho các em và 90 triệu đồng còn lại gồm chi phí quà và lì xì tết cho 268 em). Những phần quà này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất dịp tết mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người nuôi trẻ. "Chúng tôi hy vọng những người nuôi dưỡng của Làng Thiếu niên Thủ Đức sẽ có thêm động lực để yêu thương và nâng đỡ hạnh phúc cho 268 em nhỏ tại làng" - Bà Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ.

Trần Quang Trung - Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức nhận biểu trưng tặng quà tết từ bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm ẢNH: TĐKO

Ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch HĐQT hỏi thăm, trò chuyện cùng các em ở Làng Thiếu niên Thủ Đức ẢNH: TĐKO

Những con số biết nói

"Gieo xuân mùa 3" được triển khai từ 28.1 đến 15.2.2026. Hoạt động tặng quà và lì xì tết tại Làng Thiếu niên Thủ Đức cũng là một trong rất nhiều hoạt động của chương trình này. Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Khởi sự từ tâm còn phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trao quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến trao 1.000 suất quà (mỗi phần gồm túi quà tết trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt) với tổng trị giá 1 tỉ đồng tại 7 bệnh viện trên cả nước, gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) và Bệnh viện Trung ương Huế. Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2 được trao 300 phần. Không dừng lại ở đó, Quỹ Khởi sự từ tâm còn triển khai các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ mồ côi, người dân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế tại hơn 30 điểm thuộc nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, TP.Huế, Đồng Nai…

Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động của chương trình Gieo xuân mùa 3 dự kiến hơn 6 tỉ đồng.

Nhân viên Palace Long Hai Resort - thành viên Tập đoàn Kim Oanh trao tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu ẢNH: TĐKO

Trải qua 17 năm đồng hành vì cộng đồng, Quỹ Khởi sự từ tâm (tiền thân là Quỹ Từ thiện Kim Oanh) đã hỗ trợ gần 300.000 người thụ hưởng (trong đó có gần 15.000 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên vượt khó) với tổng kinh phí hơn 422 tỉ đồng. "Chúng tôi không làm thiện nguyện như một hoạt động bên lề, mà xem đó là một phần trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phát triển song hành cùng sự tiến bộ của cộng đồng, giá trị tạo ra không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn bằng niềm tin, sự sẻ chia và tác động tích cực lâu dài đối với xã hội" - Bà Kim Oanh chia sẻ.

Hành trình 17 năm ấy đã luôn được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực, kịp lúc, bền bỉ và chân thành. Như cách bà Kim Oanh chọn đón tuổi mới của mình giữa những đứa trẻ thiếu vắng vòng tay gia đình, bằng một sinh nhật mà bà không nhận quà, chỉ nhận lời chúc, tiếng cười, những cái ôm và sự hiện diện trọn vẹn của yêu thương trong sáng ngày 1.2.2026.