Sinh nhật Suối Tiên 30 - Hành trình rực rỡ, dấu ấn khó quên

Cổng Suối Tiên bừng sáng diện mạo 30 năm mở ra hành trình lễ hội ấn tượng

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Suối Tiên diễn ra từ ngày 25.7 - 2.9.2025 đã mang đến bức tranh lễ hội văn hóa - giải trí đặc sắc với nhiều hoạt động quy mô. Đây không chỉ là thời điểm nhìn lại hành trình ba thập niên phát triển rực rỡ, mà còn là dịp Suối Tiên tri ân du khách, đối tác đồng hành và khẳng định vị thế điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam.

Siêu show thực cảnh "Khí phách rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình"

Tối 2.9, tâm điểm của đại tiệc sinh nhật Suối Tiên chính là đại nhạc hội sân khấu nước "Khí phách Rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình" tại Hồ Lạc Cảnh. Với màn trình diễn kết hợp giữa âm thanh - ánh sáng - công nghệ hiện đại và sự góp mặt của 100 diễn viên, chương trình không chỉ tái hiện lịch sử - văn hóa dân tộc, mà còn dẫn dắt khán giả qua hành trình 30 năm đầy cảm xúc của Suối Tiên từ những bước đi đầu tiên đến vị thế hàng đầu hôm nay.

Mãn nhãn show thực cảnh "Khí phách rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình" hoành tráng tại Hồ Lạc Cảnh

Từ cảnh khai khẩn bờ cõi, dựng làng lập ấp đến bức tranh no ấm chợ nổi, vọng cổ ngân vang, khán giả bước vào hành trình 8 chương hồi đầy cảm xúc. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Long - Lân - Quy - Phụng hội tụ, Quy thần cất tiếng và trời chuyển mình đổ mưa, mở ra màn giao hòa kỳ diệu giữa thiên nhiên và con người. Khoảnh khắc ấy đưa khán giả vào trải nghiệm mãn nhãn, thăng hoa khi tất cả cùng hòa chung một nhịp. Cao trào khép lại ở chương "Kỷ nguyên vươn mình" - Nơi tinh thần Suối Tiên quyện cùng khát vọng dân tộc, mang đến giây phút vỡ òa tự hào.

Đại diện Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên nhận Cờ Truyền thống của UBND TP.HCM

Trong thời khắc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 30 năm Suối Tiên kiến tạo - phụng sự, đây không chỉ là một show diễn nghệ thuật mà còn là bản trường ca khẳng định khí phách Việt. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời như khát vọng tỏa sáng không ngừng của Suối Tiên trên chặng đường phía trước.

Trọn vẹn dấu ấn - Đa tầng trải nghiệm

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Suối Tiên mở đầu bằng minigame ảnh online "30 năm Suối Tiên - Vẹn nguyên ký ức" triển khai trên kênh Fanpage Suối Tiên. Đây không chỉ là sân chơi gắn kết cộng đồng mà còn là không gian để các thế hệ du khách cùng nhau sẻ chia kỷ niệm, hồi tưởng khoảnh khắc thanh xuân gắn liền với Suối Tiên, tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt ba thập niên.

Giải chạy bộ "30 Steps Of Memory - 30 Chặng Ký Ức Suối Tiên" quy tụ hơn 1.000 người tham gia

Tiếp theo là giải chạy bộ "30 Steps Of Memory - 30 Chặng Ký Ức Suối Tiên" lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực - sống gắn kết cộng đồng. Suối Tiên còn khẳng định vị thế là điểm hẹn quốc tế với ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực - Kết nối giao thương Lào - Việt 2025, nơi tinh thần hữu nghị và hợp tác được lan tỏa mạnh mẽ.

Triển lãm "Miền Huyền Thoại Sống" công nghệ hiện đại - Trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên ra mắt

Lần đầu tiên tại Suối Tiên, triển lãm công nghệ "Miền Huyền Thoại Sống" ra mắt, đưa du khách bước vào không gian trải nghiệm đa giác quan độc đáo - Nơi nghệ thuật, công nghệ và tương tác hòa quyện khắc họa một Suối Tiên hiện đại nhưng vẫn đậm dấu ấn huyền thoại.

Từ ngày 29.8 đến 2.9, chuỗi hoạt động đêm tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng những trải nghiệm mới lạ. Khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục đưa du khách vào hành trình phiêu lưu kỳ bí, khơi gợi trí tưởng tượng không giới hạn. Câu cá sấu đêm thử thách kịch tính, nơi sự gan dạ được đẩy lên cao trào giữa không gian hoang dã huyền bí. Tàu lượn Sky Bounder với đường ray xoắn ốc trên cao đưa người chơi chạm đến giới hạn của adrenalin, phấn khích hấp dẫn…

Suối Tiên trân trọng tri ân hàng triệu du khách đã đồng hành, tin yêu và sẻ chia suốt chặng đường 30 năm qua. Chính sự ủng hộ và gắn bó ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để Suối Tiên không ngừng đổi mới, kiến tạo những công trình và trải nghiệm xứng tầm. Hành trình ba thập niên là minh chứng cho khát vọng và nỗ lực bền bỉ, khẳng định vị thế Suối Tiên khu du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam, điểm hẹn tự hào của mỗi người dân đất Việt và bạn bè quốc tế.