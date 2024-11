Sinh viên Bách khoa tốt nghiệp xuất sắc, IELTS 8.0 và huy chương đồng quốc gia tennis

Hình ảnh xúc động trong lễ tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) hôm nay ẢNH: N.Q

Sáng nay (22.11), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3.200 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

Trong đợt tốt nghiệp này, trường ghi nhận 27,8% sinh viên xếp loại giỏi trở lên trong tổng số sinh viên tốt nghiệp. 11 sinh viên được trao tặng Cúp toàn năng, trong đó có 5 sinh viên xếp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, 42 sinh viên của các khoa được trao tặng huy chương vàng tốt nghiệp, 9 sinh viên có điểm trung bình tốt nghiệp đứng đầu ngành.

Học sinh chuyên toán nhưng đạt nhiều giải thưởng môn tiếng Anh

Đáng chú ý, trong số 5 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc toàn đợt có Nguyễn Trọng Hoàng, khoa Điện - Điện tử, chuyên ngành hệ thống mạch - phần cứng chương trình tiên tiến (với điểm trung bình 9,1/10).

Nguyễn Trọng Hoàng từng là học sinh lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai). Dù học lớp chuyên toán nhưng lại bị thầy cô gắn mác "chuyên toán lậu" bởi theo học đội tuyển tiếng Anh và đạt các các giải thưởng môn học này. Cụ thể, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh năm học 2019-2020, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh năm học 2019-2020, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh năm học 2018-2019, huy chương đồng kỳ thi Olympic 30.4 môn tiếng Anh năm học 2018-2019, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30.4 môn tiếng Anh năm học 2018-2019… Với thành tích trên, Nguyễn Trọng Hoàng đã thi đạt IELTS 8.0 vào năm 2019.

Lên bậc ĐH, Trọng Hoàng không chỉ đạt kết quả học tập xuất sắc mà còn có bài báo đăng trên tạp chí SCIE-Q2 Electronics. Ngoài bài báo trên tạp chí Electronics, Hoàng có tham gia vào 2 bài báo khác gồm: "Evolutionary Optimization Techniques in Analog Integrated Circuit Designs" (Tạp chí Mendel - Scopus Q3); "An Efficient Design of 45nm Charge-Pump Phase-Locked Loop Architecture for Sub-1G IoT Applications" (Tạp chí IEEJ - Scopus Q4).

Sau khi tốt nghiệp, Trọng Hoàng sẽ học tiếp chương trình thạc sĩ tại Trường Memorial University of Newfoundland (Canada) lĩnh vực hệ thống mạch - phần cứng, nghiên cứu sâu hơn về các phương pháp tối ưu cho việc thiết kế vi mạch.

Nguyễn Trọng Hoàng đại diện cho hơn 3.000 người học phát biểu trong lễ tốt nghiệp ẢNH: N.Q

Mở đầu bài phát biểu bằng câu: "Bố mẹ ơi…"

Không chỉ học tập và nghiên cứu, Trọng Hoàng còn rất tích cực trong các hoạt động thể thao. Chia sẻ về sở thích này, Hoàng cho biết: "Mình chơi thể thao từ nhỏ, bén duyên với tennis từ năm 3-4 tuổi và ông ngoại cũng là người thầy tennis đầu tiên của mình".

Không phải chỉ bản thân Hoàng, đây còn là sở thích của cả gia đình. "Nhà mình quan niệm - một đầu óc minh mẫn trong một thân thể tráng kiện - nên gia đình khuyến khích con cháu trong nhà chơi thể thao. Không chỉ tăng cường sức khỏe thể chất, đây còn là phương thức lành mạnh xả stress để học tập tốt hơn", Hoàng chia sẻ thêm. Từ đó, năm 15 tuổi Hoàng đã từng tham gia tuyển năng khiếu TP.HCM và đạt 2 huy chương đồng quốc gia cả nội dung đơn nam U16 và đôi nam U18.

Đại diện hơn 3.000 người học nhận bằng tốt nghiệp đợt này, Nguyễn Trọng Hoàng đã có bài phát biểu đầy xúc động khi chia sẻ những nhắn nhủ của bản thân với cha mẹ. Trong bài nói chuyện của mình, Hoàng nói: "Bố mẹ ơi, hôm nay con muốn nói rằng, con đã hoàn thành những ấp ủ của cậu sinh viên năm nhất ấy. Con cũng cảm nhận được rằng, quý cô chú phụ huynh có mặt ở đây mùa tốt nghiệp này, trong đôi mắt đều ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn những đứa con giờ đã khôn lớn. Chính nhờ sự tạo điều kiện và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, chúng con mới có thể vững bước trên con đường học tập đầy thử thách này. Thay mặt cho các bạn tân cử nhân, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bậc phụ huynh và gia đình, những người đã luôn yêu thương, che chở và hỗ trợ chúng con cả về tinh thần lẫn vật chất...".

Dù chưa nói hết câu, cảm xúc của Hoàng đã lan tỏa đến hàng trăm người trong hội trường lễ tốt nghiệp và chỉ sau tiếng gọi thiêng liêng được cất lên "Bố mẹ ơi!", cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng đầy xúc động.