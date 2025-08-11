Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái
Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Nguyễn Anh - Võ Hà Lam
11/08/2025 14:00 GMT+7

Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành kỹ thuật – công nghệ năm 2025 (HUTECH Techshow 2025) là hoạt động thường niên tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Các hoạt động trong ngày hội mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ hiện đại, thể hiện năng lực chuyên môn, kết nối trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Với sự tham gia của gần 70 doanh nghiệp uy tín, cùng các hội nghề nghiệp như Hội Tự động hóa TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM, đây là cơ hội vàng để sinh viên tìm kiếm việc làm, thực tập và mở rộng mối quan hệ. Các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao chất lượng đào tạo và sự chủ động của sinh viên HUTECH.

Xe điện, xe tự lái của các sinh viên tại HUTECH Techshow 2025

Trong dịp này, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đã thực hiện ký kết các thỏa thuận “Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp” cùng 5 doanh nghiệp.

HUTECH Techshow 2025 không chỉ là nơi kết nối tri thức với thực tiễn, mà còn là cầu nối vững chắc góp phần tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập và phát triển.

Bên cạnh các đồ án ấn tượng của các sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, tại ngày hội còn trưng bày hàng trăm đồ án máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại của sinh viên ở các khoa Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông...

HUTECH Techshow 2025 không chỉ là nơi kết nối tri thức với thực tiễn, mà còn là cầu nối vững chắc góp phần tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập và phát triển.

Qua đó, chương trình khẳng định vị thế tiên phong của HUTECH trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hướng đến chuẩn quốc tế và phát triển bền vững.

HUTECH Startup Wings 2025: Trà sữa viên nén chạm ngôi quán quân

HUTECH Startup Wings 2025: Trà sữa viên nén chạm ngôi quán quân

Có 6 dự án khởi nghiệp nổi bật đã góp mặt tại vòng chung kết HUTECH Startup Wings 2025, một sân chơi học thuật thường niên do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức.

