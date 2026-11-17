Đại diện ban giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao thư chúc mừng các tân học viên cao học ẢNH: H.T

Nhằm tạo điều kiện cho người học chủ động định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực chuyên môn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) triển khai chương trình bồi dưỡng kiến thức các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên đại học đủ điều kiện.

Theo đó, sinh viên có thể đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ khi đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học, có điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên và đáp ứng yêu cầu về ngành đào tạo phù hợp.

Đối với những trường hợp ngành học chưa thuộc danh mục ngành phù hợp, sinh viên sẽ được tư vấn bổ sung kiến thức và cần có sự phê duyệt của khoa chuyên môn trước khi đăng ký.

Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa ẢNH: H.T

Đáng chú ý, kết quả các học phần đạt từ 5,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) được bảo lưu tối đa 5 năm. Sau khi đáp ứng điều kiện tuyển sinh và trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, người học có thể đề nghị công nhận các học phần đã tích lũy theo quy định của nhà trường.

Theo định hướng tuyển sinh năm 2027, nhà trường dự kiến triển khai 12 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc các lĩnh vực kinh tế, luật, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội, thể thao và giáo dục.

Trong đó, ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh là một trong những ngành dự kiến mở rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ trong khu vực.

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng thảo luận nhóm tại thư viện ẢNH: H.T

Bên cạnh việc đa dạng hóa ngành đào tạo, nhà trường triển khai chính sách xét học bổng 20% học phí năm học đầu tiên dành cho tân học viên, cùng cơ hội được xét học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa theo quy định.

Học phí chương trình thạc sĩ dự kiến dao động từ 24,5 – 35,5 triệu đồng/năm, tùy ngành đào tạo. Hình thức học tập linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để người đang đi làm cân đối thời gian giữa công việc và học tập.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tiếp theo tại TDTU – Phân hiệu Khánh Hòa dự kiến được công bố trong tháng 1 – 2.2027.